Most v obci Komárov pri Bardejove, ktorý poškodila povodeň, je sprejazdnený v jednom pruhu

KOMÁROV - Most poškodený povodňou v katastri obce Komárov na ceste medzi Bardejovom a Giraltovcami sa v sobotu pred 17.00 h podarilo sprejazdniť. Premávka je v jednom jazdnom pruhu s dopravnými obmedzeniami. Informoval o tom prednosta Okresného úradu (OÚ) v Bardejove Ján Paľa.

Časť tohto mosta na ceste III. triedy strhla voda po silných prívalových dažďoch, ktoré v noci na sobotu zasiahli Bardejovský okres. Prednosta v okrese k 5.00 h vyhlásil III. povodňový stupeň.

Video: Povodeň zasiahla obec Svidník

Most patrí Prešovskému samosprávnemu kraju (PSK). Na sprejazdnenie sa vykonali zabezpečujúce práce s mechanizmami, navážaním ťažkého kameňa či odstraňovaním naplavenín. "Premávka cez most je v jednom jazdnom pruhu, vyznačená dopravnými značkami s obmedzenou rýchlosťou, ale je to funkčné," povedal prednosta.

BOJUJEME S NÁSLEDKAMI ZLÉHO POČASIA NA SEVEROVÝCHODE NÁŠHO KRAJA ! V dôsledku silných dažďov, ktoré postihli... Posted by Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja on Saturday, June 24, 2023

Most sa podľa neho nachádza v oblasti s veľkou hustotou obyvateľov a obchádzkové trasy sú 20 až 30 kilometrov. Snahou preto bolo sprejazdniť úsek čo najskôr, aby sa ľudia mohli dostať do práce, školy či k lekárovi. Polícia pred spustením odkláňala dopravu.

Správa a údržba ciest PSK na sociálnej sieti informovala, že najviac postihnuté miesta sú okrem tohto mosta cesta III/3500 Poštárka v meste Bardejov, III/3517 Andrejová a III/3533 Beloveža rázcestie. Hlásené boli aj problémy v obciach Dubová a Jusková Voľa.