Fico vyzval orgány činné v trestnom konaní, aby sa nedali vtiahnuť do politického boja pred voľbami

Galéria fotiek (1) Robert Fico

Zdroj: Topky/Ramon Leško

BRATISLAVA - Predseda Smeru-SD Robert Fico vyzval orgány činné v trestnom konaní (OČTK), aby sa nedali vtiahnuť do politického boja a do predvolebnej kampane pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia 30. septembra. Uviedol to v pondelok počas tlačovej konferencie.