Septembrové voľby majú stáť vyše 16,8 milióna eur: Materiál má schváliť vláda

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Septembrové voľby do Národnej rady (NR) SR majú stáť vyše 16,8 milióna eur. Vyplýva to z harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb, ktoré Ministerstvo vnútra (MV) SR predložilo do medzirezortného pripomienkovania. Materiál má schváliť vláda. Obsahuje aj úlohy a lehoty pre ústredné orgány štátnej správy, okresné úrady a obce súvisiace so zabezpečením volieb.