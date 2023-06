Obyvateľov Turca vystrašil hrozivo vyzerajúci úkaz: Hovorí sa o tornáde! Všetko zachytilo VIDEO

Okrem prívalových dažďov prinášajú silné búrky aj tromby. Ako je známe, ide o jav, ktorým sa začína tornádo. Rozdiel je však v tom, že lievik, ktorý vznikne, sa nespustí dolu a nedotkne sa zeme. Nenapácha tak škody, ktoré poznáme práve z vyčíňania tohto prírodného živlu.

Za posledné dni sú práve v súvislosti s intenzívnou búrkovou aktivitou hlásené tromby aj u nás. V oblasti Turca však došlo k javu, ktorý je viac ako znepokojivý. Je totiž možné, že v tomto jednom prípade došlo k dotyku so zemským povrchom. Upozornil na to portál imeteo.sk. Zverejnené video vzniklo počas búrky, ktorá prechádzala Turčianskou kotlinou. Vidieť na ňom možno lievik, ktorý sa stáča, no nedá sa presne určiť, či sa aj dotýka zeme.

Tento jav síce prekrýva strom, no ako upozornil portál, zároveň na pár sekúnd vidieť aj pohyb stromov pod lievikom, čím by sa potvrdilo spojenie so zemou. Kontakt so zemským povrchom im mal potvrdiť aj ďalší čitateľ. To však stále nestačí na to, aby sa dalo s určitosťou hovoriť o výskyte tornáda.