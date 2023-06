Stoltenberg reaguje na vyhlásenia Smeru: NATO nebude nikdy zasahovať do domácich politických záležitostí

Galéria fotiek (1) Jens Stoltenberg

Zdroj: SITA

BRATISLAVA - Severoatlantická aliancia (NATO) je na to, aby chránila demokraciu, otvorenosť a slobodu. Nikdy nebude zasahovať do domácich politických záležitostí. Vyhlásil to generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v súvislosti s vyhláseniami Smeru-SD o tom, že komunikačná kampaň NATO môže zasahovať do volebnej kampane na Slovensku.