Cítite, že váš zrak už nie je 100 %-ný a nechce sa vám ísť k lekárovi? Siahnite po týchto potravinách, zaručene pomôžu

BRATISLAVA – Už od malička do nás rodičia tlačia, že mrkva posilní náš zrak. Je to naozaj zázračná potravina, po ktorej budeme vidieť jasne? Je dokázané, že niektoré potraviny zlepšujú zdravie očí a tým pádom zlepšia aj vás zrak. Ktoré sú to a ako často by ste ich mali konzumovať?