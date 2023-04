České turistky precenili v Malej Fatre svoje sily, ratovali ich záchranári

"Dve 34-ročné turistky z Česka sa vybrali z Terchovej cez sedlo Medziholie a Poludňový grúň na chatu na Grúni, kde mali rezervované ubytovanie. Aj keď si trasu podľa mapy naštudovali, podcenili jej dĺžku a časovú náročnosť, navyše si nevšimli označenie uzávery v teréne a dostali sa na žltý turistický chodník - Stohovú skratku, ktorý je uzavretý, a v tme uviazli asi 150 metrov od rázcestia chrbát Stohu," informuje HZS.

Galéria fotiek (2) Horskí záchranári z Malej Fatry zasahovali v piatok (28. 4.) večer nad sedlom Medziholie.

Zdroj: hzs.sk

Do sedla Medziholie sa záchranári dostali terénnym vozidlom, odtiaľ pokračovali k ženám pešo. Obe boli mierne uzimené a vyčerpané, po zateplení a doplnení energie ich záchranári vystrojili sedacími úväzmi, prilbami a svetlami a pomocou istenia na krátkom lane s nimi zostúpili k autu do sedla Medziholie. Odtiaľ ich zviezli do Domu HZS v Štefanovej.