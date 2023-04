Košičan (†59) po bodnutí podľahol zraneniam: 54-ročná žena čelí obvineniu zo zabitia

Na mieste činu zasahovali príslušníci Policajného zboru a podľa prvotných informácií mala žena po predchádzajúcej slovnej výmene názorov muža bodnúť ostrým predmetom. "Pred jednou zo záhradných chatiek stála žena, ktorá sa voči prichádzajúcim policajtom správala vulgárne, agresívne, nekoordinovane a nebolo zrejmé, či má pri sebe nejakú zbraň. Žena ani na opakované výzvy zakročujúcich policajtov nereagovala, preto boli voči nej na spacifikovanie v zmysle zákona použité donucovacie prostriedky," informovala v piatok košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Na zemi ležiaci 59-ročný Košičan už nejavil známky života a oživiť sa ho nepodarilo ani privolaným záchranárom.

ŽENA BODLA MUŽA, TEN ZRANENIAM PODĽAHOL V stredu dopoludnia v záhradkárskej lokalite košickej mestskej časti Sever... Posted by Polícia SR - Košický kraj on Friday, April 21, 2023

Policajti obmedzili ženu na osobnej slobode a po vykonaní potrebných procesných úkonov umiestnili do cely policajného zaistenia. Počas obhliadky na mieste zaistili kriminalistické stopy, okrem iného aj nôž, ktorý by mohol byť útočnou zbraňou, a všetko bolo zaslané na kriminalistickú expertízu. Policajný vyšetrovateľ spracoval aj podnet na podanie návrhu na vzatie obvinenej do vyšetrovacej väzby. V prípade dokázania viny za tento skutok hrozí žene trest odňatia slobody na deväť až 12 rokov.