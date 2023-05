Dokáže vzťah na diaľku skutočne fungovať? Poradíme vám, aby ste vydržali čo najdlhšie!

BRATISLAVA – Vzťahy na diaľku nevyhovujú asi nikomu z nás. Necítiť objatie, teplo alebo milé slová partnera zabolí nejedlo srdce. Čo však robiť, ak sa tomu nedokážete vyhnúť a musíte tak nejaké obdobie pretrpieť? Povieme vám, či sa to dá zvládnuť. Taktiež prinesieme niekoľko tipov, ktoré to aspoň trochu uľahčia.

Rozhovory, ktoré trvali niekoľko hodín nahradilo upozornenie alebo niekoľko minútový rozhovor cez videohovor. Áno, doba sa posunula a nie je to už len o listoch, ktorých doručenie trvalo niekedy aj týždne. Našli ste si partnera počas dovolenky alebo musel odcestovať za prácou či štúdiom? Tejto obrovskej zmene sa musíte prispôsobiť a ohradiť sa veľkou dávkou sily.

Hoci každý romantický vzťah má problémy, štúdie ukázali, že vzťahy na diaľku ich má niekoľko. Vznikajú práve kvôli vzdialenosti. Patrí medzi ne cestovanie, ktoré spôsobuje finančnú záťaž na obidvoch stranách. Taktiež sem môžeme zaradiť očakávania ohľadom častých stretnutí, ktoré nemusia vždy vyjsť. Nehovoriac o tom, že každý z partnerov si vzťah na diaľku predstavuje inak a má inak nastavené hranice.

Ako to zvládnuť?

Pri všetkých výzvach, ktoré vzťah na diaľku prináša, si môžete pomyslieť, že nie je možné byť šťastný. Nie je to tak. Pravda je taká, že takéto vzťahy dokážu fungovať. Ak budete pozitívny a budete mať na mysli, prečo ste sa do tohto dali, dokáže vás to udržať spolu. Budete ako partneri pociťovať vzájomnú bezpečnosť a oddanosť. Videohovory alebo sms? To je jedno. Udržiavajte stálu komunikáciu, lebo akonáhle prestanete, začnete sa odcudzovať. Buďte k sebe úprimní a komunikujte otvorene. Pokúste sa odkladať čo najviac peňazí, aby sa návštevy mohli stať pravidelnejšie.

Niekoľko tipov, ako udržať vzťah na diaľku zdravý!

1. Komunikujte tak, ako to vyhovuje vám

Kamarátka alebo kamarát vám radí, že komunikujete málo alebo naopak veľa. Nepočúvajte ich. Vy sami viete, ako je to najlepšie pre vás. Či si píšete o drobnostiach každú chvíľu alebo ste vzťah, ktorému vyhovuje jeden dlhší telefón každé dva dni. Musíte byť na rovnakej vlne aj vo vzťahu. Ak jednému vyhovuje časté písanie správ a druhému rozhovor raz za dva dni, bude to spôsobovať problémy. Už pred odchodom si vytvorte pravidlá, ktoré budete dodržiavať. Jedným z nich by malo byť, ako často si budete telefonovať, či si budete iba „písmenkovať“ alebo aká doba je už alarmujúca bez rozhovoru.

2. Buďte tu jeden pre druhého

Niekoľkoročné štúdie ukázali, že vzťahy fungujú vtedy, keď si v ňom ľudia neklamú a vedia, že sa o toho druhého môžu oprieť v najhorších situáciách. Ak dokážete komunikovať na emocionálnej úrovni a viesť ťažké rozhovory, práve to posilňuje váš vzťah. Ukázať niekomu, že ste tu preňho je ešte ťažšie pri takomto type vzťahu. Dokážete to vďaka maličkostiam. Ako sme spomínali vyššie, urobte si na rozhovor čas. Ak čaká vášho partnera náročný deň, potešte ho povzbudzujúcou správou alebo nečakaným rozhovorom. Platí to pre obidve strany. Ukážte druhej strane, že ste tu kedykoľvek a spravte si spoločné rozhovory prioritou.

3. Pripomínajte si, čo milujete na tom druhom

Pochybnosti, neistota, žiarlivosť... Pocity, ktoré ľuďom skrsnú pri určitých situáciách. Vo vzťahoch na diaľku sa tieto pocity ľuďom objavujú častejšie, než by chceli. Práve verbálne uisťovanie pomáha utíšiť pochybnosti a dodajú obom stranám pokoj. Taktiež uistíte toho druhého o svojich pocitoch. Keď sa budete najbližšie so svojim partnerom rozprávať, povedzte mu, čo si na ňom/nej vážite a aký je dôvod, že túto situáciu zažívate. Ak si nie ste istí, na čom stojí váš vzťah teraz, nebojte sa požiadať o uistenia aj pre seba.

4. Nebrzdite sa, podporujte sa!

Či už ste spolu alebo ďaleko od seba, vy a váš partner/partnerka sa budete meniť a neustále rásť. Každá nová situácia, ktorá sa vám vyskytne, vás posúva ďalej. Je to normálna vec, ktorá sa deje v živote. Zároveň to núti váš vzťah pracovať a meniť niektoré veci. Niektoré veci nefungujú tak, ako fungovali pred 5 či 10 rokmi. Ak ste sa navzájom podporovali už pred začiatkom cestovania, máte výborný začiatok. Ak nie, nachádzajte spôsoby, ako zostať v spojení a posúvať sa navzájom dopredu. V bezpečnom a zdravom vzťahu je rast a zmena zdravé. Podporujte aj individuálny rast každého z vás. Niekedy to môže byť frustrujúce, ale myslite na to, že podporujete svoju milovanú osobu. Koho by ste mali už viac podporiť, než ju?

5. Nájdite spôsob, ako sa stretávať tak často, ako to ide

Štúdie ukázali, že najlepšie fungujúce vzťahy sú zdravé manželstvá, kde partneri robia veci synchronizovane a zároveň sú individuálne osobnosti. Pri vzťahu na diaľku ide prevažne o nezávislé veci, aj keď by ste si želali, aby to fungovalo inak. Existuje niekoľko činností, ktoré môžete robiť synchronizovane, aj keď ste vo vzťahu na diaľku. Počas telefonovania, pozerajte ten istý film, hrajte spolu hry alebo robte každodenné činnosti rovnako. Chodievajte cvičiť v ten istý čas, jedzte v rovnaký čas a telefonujte pri tom. Snažte sa vynájsť v každej situácii. Vďaka týmto maličkostiam sa budete cítiť viac prepojení.

Či už ste s partnerom každý deň alebo váš vzťah funguje na diaľku, existujú veci, ktoré by ste mali robiť v každom vzťahu. Vzájomná dôvera, pravidelná komunikácia a spoločné záujmy vám dopomôžu vybudovať zdravý vzťah. Ocitli ste sa už niekedy vo vzťahu na diaľku? Fungovalo to alebo bol to pre váš vzťah koniec? Dajte nám vedieť do komentárov!