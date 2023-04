Prezidentka dnes podpísala a vetovala niektoré zákony: Pozrite sa,o ktoré ide

"Keďže zákon o tepelnej energetike predstavuje komplexnú právnu ochranu všetkých existujúcich účinných centralizovaných zásobovaní teplom bez ohľadu na využívaný zdroj energie, je prezidentka presvedčená, že akékoľvek legislatívne zásahy musia byť náležite zvážené najmä z odbornej stránky a z hľadiska dosahu na široký okruh spotrebiteľov," vysvetlil hovorca.

VIDEO Prezidenti SR a Talianska navštívili talianskych vojakov na základni Kuchyňa

Odborná diskusia je podľa prezidentky potrebná o to viac, ak schválený zákon smeruje k oslabeniu existujúcej právnej ochrany v neprospech účinných a fungujúcich centralizovaných zásobovaní teplom (CZT) tým, že umožňuje odberateľom odpájať sa od CZT a štátu povoľovať prevádzky zariadení na výrobu tepla alebo decentralizovaných zdrojov tepla.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Schválený zákon stanovil podmienky iba pre projektované údaje

Prezidentka dodala, že schválená novela umožňuje povoľovať prevádzku domovým kotolniam využívajúcich prevažne obnoviteľné zdroje energie alebo odpadové teplo, respektíve využívajúcich mix obnoviteľných zdrojov a fosílnych palív. Ako však poukázala, schválený zákon stanovil podmienky iba pre projektované údaje, ktoré sa v reálnej prevádzke môžu výrazne líšiť, a tým mať za následok využívanie prevažne fosílnych palív alebo elektrickej energie mimo CZT. Navyše podľa nej nezavádza reálne mechanizmy kontroly dodržiavania projektových údajov v praxi, čím sa stáva ľahko obchádzateľným, napríklad aj na úkor životného prostredia alebo konkrétnych spotrebiteľov.

Čaputová zároveň upozorňuje, že schválená novela zavádza postavenie obcí ako zúčastnených osôb v cenovom konaní pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, čo by však v praxi znamenalo významný nárast procesných úkonov zo strany úradu. "To by v kombinácii s faktom, že schválený zákon nerieši ani otázku zastupovania obce v cenovom konaní a rozsahu jej práv a povinností, mohlo spôsobiť chaos nielen v konaní pred úradom, ale aj v cenovom konaní pred samotnými obcami, v ktorých sú zriadené podniky zabezpečujúce výrobu a dodávku tepla s majetkovou účasťou obce," načrtol hovorca.

Hlava štátu poukázala aj na nesúhlasné stanoviská k schválenému zákonu doručené zo strany ministerstva hospodárstva

Hlava štátu poukázala aj na nesúhlasné stanoviská k schválenému zákonu doručené zo strany ministerstva hospodárstva, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, Slovenského zväzu výrobcov tepla a mesta Košice. Podľa novely zákona by pri povoľovaní výstavby nových zdrojov tepla s výkonom nad 100 kilowattov mali obec či ministerstvo hospodárstva posudzovať, či sa nezníži odber tepla z centralizovaného zdroja využívajúceho zelené energie. V takom prípade nemá byť možné vydať osvedčenie na výstavbu sústavy tepelných zariadení alebo jej časti. Výnimkou budú nové zdroje tepla využívajúce obnoviteľné zdroje energie (OZE). Legislatívny návrh pochádza z dielne poslancov Karola Galeka (SaS) a Tomáša Šudíka (OĽANO).

Galéria fotiek (4) Zdroj: NR SR

Prezidentka podpísala zákon, ktorý má podporiť vstup odborníkov do vzdelávania

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do vyšších kariérnych stupňov sa upraví aj pre odborníkov z rôznych oblastí súvisiacich s výchovou a vzdelávaním v školách. Vyplýva to z novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorú podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. V stredu o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec.

Galéria fotiek (4) Na snímke rokovacia sála počas 60. schôdze Národnej rady SR.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Úpravu predložili poslanci OĽANO. Argumentovali potrebou podpory vstupu širšieho okruhu odborníkov do vzdelávania v školách a školských zariadeniach."Cieľom návrhu zákona je najmä jeho zosúladenie s aktuálnymi potrebami aplikačnej praxe, a to najmä v oblastiach, ktoré sa najviac dotýkajú výkonu pracovnej činnosti v kontexte poskytovania výchovy a vzdelávania deťom a žiakom v oblasti pohybu a zdravia, umenia a odborných činností," priblížili v dôvodovej správe.

Návrh prispieva k naplneniu záväzku z vládneho programu

Autori novely deklarovali, že návrh prispieva k naplneniu záväzku z vládneho programu. Ten hovorí o skvalitňovaní výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach tým, že má motivovať odborníkov z oblasti športu, významných umelcov alebo odborníkov z rôznych oblastí k zapojeniu sa do výchovy a vzdelávania žiakov.