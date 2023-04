Hluční susedia sú nočná mora každého obyvateľa bytov: Šesť tipov, ako sa brániť pred hlukom z okolia

Stačí, že vaši susedia majú domáceho miláčika, pre ktorého je zábava celý deň štekať alebo máte susedu, ktorá miluje spievať (ale nevie to). Šťastný a spokojný život v byte sa vám zmení na nočnú moru. Ak ste si ohľadom susedov potiahli šťastnú kartu a máte s nimi výborný vzťah, nadmerný hluk z vonkajšieho prostredia vám spôsobí nejednu novú vrásku. Vieme, čo treba zmeniť, aby to tak nebolo.

Najhorší budík je vŕtačka

V práci vás čaká náročný deň alebo sa potrebujete pripravovať na skúšky v škole a ako príjemné zobudenie sa rozozvučí vŕtačka. Keď sa do toho pridá kladivo a pribíjanie klincov, ježia sa vám vlasy na hlave. Predsalen by sme mali dodržiavať nejaké nepísané pravidlá spoločného spolunažívania. Stavebné práce a práce, pri ktorých je veľký hluk, by sa v bytovkách mali vykonávať počas pracovných dní od 8:00 hod. do 18:00 hod. Čo sa týka víkendu, v sobotu môžete začať búchať o 9:00 hod. a skončiť by ste mali do 16:00 hod. V nedeľu si chcú všetci oddýchnuť a na oddych stavte aj vy. Ak viete, čo vaše prerábanie potrvá viac dní, vyveste na dvere oznam a vopred upozornite susedov. Určite to ocenia.

Bývanie pri električkovej trati nemusí byť otrava

Obrovskou výhodou bývania pri električkovej trati je dostupnosť všade. Stojí to za ten hluk, ktorý spôsobujú? Áno! Stačí výmena okien a použitie kvalitných materiálov. Ak ste vymenili okná a stále občas počujete nejaký ten hluk, skúste porozmýšľať nad vonkajšími okenicami, ktoré zachytia nadmerný hluk. Hluk je razom fuč a váš pokojný spánok už nič viac nevyruší. Keďže prichádza jar a vetranie je dlhšie a častejšie, nemusíte sa báť hluku ani pri ňom. Stačí zainvestovať do riadeného vetrania a celé dni si užívate pokoj a kľud.

Vaša susedka si myslí, že je operná diva

Či si už vaša suseda myslí, že je operná diva alebo susedia z druhej strany majú talianske manželstvo, kedy sa častejšie hádajú než rozprávajú... Toto vás už nemusí trápiť. Nebudete už vedieť o ich životných problémoch, ak zvolíte zvukovú izoláciu interiérovej steny. Výborným pomocníkom je aj pri hlučnejších rodinných príslušníkov v rámci jedného bytu. K najúčinnejším riešeniam patrí predsadenie, resp. zavesenie obkladu zo sadrokartónu, vyplneného materiálom s vysokou schopnosťou pohlcovať zvuk – minerálna vlna. Nezabúdajte ani na spoje, či už stien alebo stien a okien. Na tieto miesta treba umiestniť izolačné pásiky.

Plávajúca podlaha vie potrápiť tiež

Podlaha vie byť nepríjemnou súčasťou rodinných domov alebo panelákov. Ešte viac, ak susedia nad vami majú plávajúcu podlahu. Vŕzganie alebo dupot susedov je nepríjemná súčasť dní. Tento nepríjemný zvuk viete obmedziť umiestnením kobercov, ktoré čiastočne eliminujú vŕzganie. Prenikanie tzv. kročajového hluku smerom k spodným susedov viete odstrániť izoláciou, ktorá je uložená pod betónovým poterom, ktorý je oddelený od stien dilatačným okrajovým pásikom. Doskami z minerálnych vlákien viete docieliť prerušenie všetkých akustických mostov. Ak sa tento problém vyskytuje aj vo vašom vlastnom byte, skúste preusporiadať nábytok a pridať pár vankúšov či závesov.

Ak chcete zabiť dve muchy jednou ranou, použite TOTO

Teplo, ktoré uniká, je v dnešnej dobe, kedy sú energie každý mesiac drahšie, ďalšie riziko. Ak vás trápi unikanie tepla a hluk od susedov, ekologická minerálna vlna je riešenie pre vás. Skladá sa z prírodných materiálov bez formaldehydu, fenolov a umelých farbív, má vynikajúce tepelnoizolačné a aj akustické vlastnosti. Sadrokartónové dosky Knauf RED Piano (nad 53 dB), Diamant (nad 57 dB) a Knauf Silentborad (62 dB) patria k vyššej triede ochrany proti hluku. Už žiadny sused a jeho štvornohý miláčik vám domácu pohodu nenarušia.