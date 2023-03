Klusovo fiasko v europarlamente šokovalo viacerých: Politológ tvrdí, že Slovensko si takúto blamáž nepamätá

VIDEO Eduard Heger sa vyjadruje k Martinovi Klusovi:

V úvode si len zhrnieme, že Klus bol na vypočutí na európskom výbore pre kontrolu rozpočet v stredu (22. 3.). Následne tento výbor odporučil plénu neschváliť slovenského kandidáta Martina Klusa za člena EDA. Po vypočutí Klusa hlasovalo proti nemu 20 členov výboru, pričom nikto nehlasoval za a traja členovia sa hlasovania zdržali. Hlasovať sa pritom má už o týždeň 29. a 30. marca.

Dokonca aj hlava štátu Zuzana Čaputová požiadala premiéra Eduarda Hegera, aby vláda stiahla nomináciu poslanca Martina Klusa na kandidáta. Klus sa neskôr vyjadril, že je šokovaný z toho, čo sa deje, a dokonca ho vraj po vypočutí zastavovalo na chodbe viacero europoslancov, ktorí mu odkazovali, aby si verdikt výboru tak nebral a pokračoval v kandidatúre.

Klus navyše obvinil z celého tohto priebehu bývalého straníckeho šéfa Richarda Sulíka. "V tejto chvíli mám v pláne ich návrh reflektovať. Osobitne, aby som tým, ktorí sa o ten včerajšok postarali - mám na mysli najmä pána Sulíka, ktorý osobne obtelefonoval viacerých členov výboru, neurobil radosť, že som sa stiahol hneď na začiatku celého procesu," povedal televízii Markíza Klus.

V stredu večer pomerne dosť zarezonovala správa o tom, že ani jeden europoslanec nepodporil Martina Klusa ako kandidáta na člena EDA. Ako si to vysvetľujete?

Myslím, že zavážila aj diskusia na Slovensku, aká sprevádzala nomináciu Martina Klusa a okolnosti, aké ju sprevádzali, t.j. že nasledovala po rozhodnutí o podpore vlády aj za cenu odchodu z vlastnej strany. Zrejme poslanci túto nomináciu vyhodnotili ako čisto politický akt, hoci je pravdou, že sa o tom uvažovalo ešte na jeseň 2021. Klus sa na verejnosti profiloval viac v oblasti zahraničnej politiky, predtým bol známy ako politológ, aj keď ešte vtedajšiemu premiérovi Matovičovi pripravoval podklady na rokovania o viacročnom finančnom rámci v rámci Európskej rady. Je však faktom, že v minulosti v odbore kontroly, t.j. auditu nepôsobil a teda v porovnaní so svojím predchodcom za Slovensko určite tento návrh vyznel veľmi zle. Zároveň sa zdá, že vládne strany (aj keď celkom presne nevedno, ktoré to sú) nevenovali nominácii dostatočnú pozornosť a nedostatočne komunikovali s poslancami príslušného výboru. Je však takisto možné, že ani nemali väčší záujem o to, aby Klusova nominácia prešla. Navyše, myslím, že aj Martin Klus nedostatočne ocenil svoje šance a potrebu komunikácie s poslancami ešte pred vypočutím, čo je zvláštne s ohľadom na to, že predtým pôsobil ako štátny tajomník v rezorte diplomacie.

Dá sa to chápať ako medzinárodná hanba pre Slovensko? Ako to, že voči Klusovi vzrástla takáto nedôvera? Ide len o jeho výkon počas vypočutia?

Hanba to určite je, predovšetkým pre Slovenskú republiku. Myslím, že je to celkovo obraz toho, ako Slovensko a jeho politické špičky podceňujú význam európskej úrovne politiky. Pokiaľ platí, že napr. do Európskeho parlamentu odchádzajú často politici druhého a tretieho sledu, resp. pôsobenie v Európskom parlamente býva záverom politickej kariéry, nominácie do takých orgánov ako EDA si vyžadujú odbornosť.

Zažil niekedy slovenský predstaviteľ politiky takúto jednoznačnú odmietavú reakciu?

Neviem o tom, že by sa niekedy v minulosti stalo niečo podobné.

Novinári aj europoslanci hovoria, že ide o mimoriadnu udalosť, ktorá nemá na pôde európskeho výboru pre kontrolu rozpočtu obdoby. Platí Klus svoju daň za to, že sa rozhodol odísť z SaS? Alebo ako si to vysvetľujete?

Som presvedčený, že politické pozadie, ktoré Klusovu nomináciu sprevádzalo, t.j. jeho odchod zo SaS, gesto podpory vlády a následná nominácia zohrali svoju úlohu. Ešte viac si však myslím, že doplatil na to, že celý proces sa na Slovensku v danom kontexte začal interpretovať ako exemplárna ukážka kultúry "našich ľudí" a takto to vnímali aj europoslanci. V neposlednom rade išlo o podcenenie potreby aktívnejšie negociovať na európskej úrovni. Osobitne OĽaNO, ktorého nominantom sa Klus stal, zahraničnej a európskej politike nevenovalo v minulosti prakticky žiadnu pozornosť, azda s výnimkou obrany, a aj to iba v osobe šéfa rezortu. Ostatné strany v súvislosti s Klusovou politickou eskapádou a rozpadom koalície nemali dôvod jeho nomináciu podporovať. Pre ukážku by som pripomenul nomináciu Maroša Šefčoviča na post eurokomisára v rokoch 2009 - 2010, ktorú spochybňovali niektorí maďarskí europoslanci. Vtedy sa na jeho podporu spojili poslanci koalície a opozície, bez ohľadu na nepriateľstvo, ktoré bolo medzi nimi v domácej politike a blížiace sa parlamentné voľby. Nominácia Klusa sa však stala primárne straníckou záležitosťou a dokonca jeho osobnou.

Kauza Martin Klus teda zároveň je, aj nie je iba jeho osobná kauza. Ukazuje, že disfunkčná vláda, rozpadnutá koalícia a neschopnosť rokovať v zásadnejších otázkach aj s opozíciou môže vyústiť do neschopnosti efektívne presadzovať záujmy Slovenska na medzinárodnej a európskej scéne.