Česko má novú prvú dámu: Tieto ženy reprezentovali prezidentov Slovenskej republiky! Jedna v tejto roli aj porodila

Nová česká prvá dáma si zatiaľ počína veľmi dobre. Odborníci chvália jej štýl aj prejav. V pondelok pricestuje s manželom, novým českým prezidentom Patrom Pavlom, na návštevu Slovenska. Už onedlho sa ukáže, či zostane v jeho tieni alebo sa bude aj sama výraznejšie prejavovať.

Galéria fotiek (9) Český novozvolený prezident Petr Pavel so svojou manželkou Evou prichádza na Pražský hrad.

Zdroj: TASR/AP Photo/Petr David Josek

Tieto prvé dámy stáli po boku prezidentov SR

Michal Kováč a Emília Kováčová

Prvým prezidentom samostatnej Slovenskej republiky sa stal 2. marca 1993 Michal Kováč. Jeho manželka Emília bola vysokoškolskou profesorkou na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V roli prvej dámy pomáhala Slovenskému červenému krížu, angažovala sa v charite a založila vlastnú Nadáciu Emílie Kováčovej. Bola to veľmi distingvovaná a vzdelaná dáma.

Galéria fotiek (9) Emília Kováčová

Zdroj: TASR - Michal Svítok

Rudolf Schuster a Irena Schusterová

Schuster známy okrem iného tým, že hosťom ponúkal svoju vychýrenú drienkovicu, bol hlavou krajiny v rokoch 1999 až 2004. Jeho manželka Irena pracovala 33 rokov ako dietetická sestra. Exprezident prezradil, že rolu prvej dámy si skôr odtrpela, než by si ju užívala, no zhostila sa jej so cťou. Založila Nadáciu Ireny Schusterovej na pomoc deťom s vrodenými srdcovými chybami. Na verejnosti často nevystupovala, no keď prezident v roku 2000 ochorel, bola mu veľkou oporou a postavila sa aj pred médiá.



Galéria fotiek (9) Zdroj: TASR/František Iván

Ivan Gašparovič a Silvia Gašparovičová

Od roku 2004 do roku 2014 zastával úrad prezidenta SR Ivan Gašparovič, ktorého v roli prvej dámy reprezentovala manželka Silvia. Projektantka a súdna znalkyňa sa rovnako ako ostatné manželky prezidentov realizovala najmä v chariatívnej oblasti. Bola prezidentkou Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej, ktorá sa zameriavala na vzdelávanie a zlepšenie života hendikepovaných ľudí, pomáhala tiež Slovenskému červenému krížu a nebol jej ľahostajný osud týraných žien.

Galéria fotiek (9) Margit Fischer, Silvia Gašparovičová, Ivan Gašparovič a Heinz Fischer

Zdroj: SITA

Andrej Kiska a Martina Kisková

Manželka prezidenta Kisku Martina patrila k tým najnenápadnejším a najmenej viditeľným. Aj počas jeho prezidentovania v rokoch 2014 až 2019 žila s rodinou v Poprade a po manželovom boku sa objavovala iba pri mimoriadnych udalostiach. Uprednostnila starostlivosť o ich maloleté deti a dokonca v čase manželovho funkčného obdobia priviedla na svet aj ich tretie spoločné dieťa, syna Martinka.

Galéria fotiek (9) Zdroj: SITA/Radoslav Maťaš

Zuzana Čaputová a Juraj Rizman

Po boku súčasnej prezidentky Zuzany Čaputovej stojí partner Juraj Rizman, ktorý priznáva, že rola prvého pána má svoje úskalia. Keďže úloha prvej dámy či prvého pána nemá stanovené striktné pravidlá, snaží sa dávať si pozor na svoje vystupovanie. Pôsobí v neziskovej organizácii Post Bellum, kde má na starosti vzťahy s verejnosťou a komunikáciu.