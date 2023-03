AKTUÁLNE Súd rozhodol o Sheile, ktorá močila na korán: Takýto je verdikt!

Galéria fotiek (1) Sheila

Zdroj: FB/Sheila Szmereková

BÁNSKA BYSTRICA – Na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) sa v stredu začalo hlavné pojednávanie so Sheilou Szmerekovou, ktorá čelí obžalobe z extrémistickej trestnej činnosti aj vyhrážania. Obžalovaná vyhlásila, že je nevinná. Hoci nepopiera, že to urobila, nevníma to ako spáchanie trestného činu, keďže tým vraj nikomu neublížila a stojí si za tým.