Nahnevaný minister obrany: Tvrdí, že mu poštou poslali ostrý náboj, nenechám sa zastrašiť!

archívne video

Namiesto účastí na pietnej spomienke musel zavolať políciu

Naď celú udalosť popísal v statuse. Práve v utorok mal v pláne zúčastniť sa v Bratislave na spomienkovom podujatí k zavraždeniu novinára a jeho partnerky. "Namiesto toho som musel riešiť s políciou to, že mi nejaký “človek”, plný zloby a nenávisti, ktorou ho kŕmia rôzni jedinci, poslal obálku s ostrým nábojom. Presne na výročie zavraždenia Jána a Martiny. Aké originálne…" popisuje svoj utorok minister.



Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/Jaroslav Naď - minister obrany SR

Nebolo to vraj prvýkrát, no zastrašiť sa nenechá

Naď sám pripúšťa, že to nebolo "nič príjemné", no vraj sa to nestalo prvýkrát. "Vyhrážky rôzneho druhu mi chodia, či uz na domácu adresu alebo do práce, relatívne často. Je za tým politika, ale tiež zahraničné spravodajské služby," myslí si poverený minister.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Nenechám sa zastrašiť. Ani náhodou! Tak ako som sa nenechal nikým ani uplatiť ani skorumpovať, tak sa nenechám ani zastrašiť," vyhlasuje Naď.