Slovensko zasiahla smutná správa: Zomrela zakladateľka Ligy proti rakovine Eva Siracká (†96)

"Patrila k tým vzácnym ľuďom, ktorých život bol zmysluplný, nasledovaniahodný a inšpiratívny pre mnohých. Ďakujeme v mene našom, v mene onkologických pacientov a celej verejnosti za možnosť užívať úrodu toho, čo s láskou započala," uviedla v súvislosti so smutnou správou Liga proti rakovine.

ODIŠLA, NO STÁLE BUDE S NAMI - NAŠA PREZIDENTKA, DOKTORKA EVA SIRACKÁ🤍🕊 🤍Dnes ráno, vo veku 96 rokov opustil tento svet... Posted by LIGA PROTI RAKOVINE (LPR) on Tuesday, February 21, 2023

Eva Siracká sa narodila 1. mája 1926 v Uherskom Hradišti ako druhá dcéra v rodine právnika. Ešte počas detstva sa rodina presťahovala do Trenčína. Od roku 1939 žila v Bratislave, kde jej otec pôsobil na Najvyššom súde.

Lekárske povolanie jej učarovalo už v detstve, vďaka rodinnému lekárovi. Lekársku fakultu Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave ukončila v roku 1951. K onkológii sa dostala počas praxe v bratislavskom Onkologickom ústave sv. Alžbety.

Napriek tomu, že chcela praxovať mimo Bratislavy, sa jej u "Alžbetínok" zapáčilo a o prax v ústave požiadala aj o rok. Do ústavu sa chcela vrátiť tiež po ukončení lekárskej fakulty, ale napokon dostala miesto v okresnej nemocnici v Trstenej, kde začiatkom 50. rokov minulého storočia pracovala na internom oddelení.

Po návrate do Bratislavy začala v roku 1953 pôsobiť na rádiologickom oddelení Onkologického ústavu. V rokoch 1956 až 1958 získala špecializáciu v rádiológii I. a II. stupňa. Znalosti z onkologickej rádiológie si v rokoch 1960 - 1961 rozšírila na Onkologickom ústave Nemeckej akadémie vied v Berlíne – Buchu.

Hodnosť kandidáta lekárskych vied Slovenskej akadémie vied (SAV) získala v roku 1964 a o rok neskôr sa stala vedúcou vedeckou pracovníčkou rádiobiologického oddelenia Ústavu experimentálnej onkológie SAV v Bratislave. Absolvovala aj študijný pobyt na rádiobiologickom oddelení Karolinska Institutet v Štokholme. Hodnosť doktora lekárskych a biologických vied (DrSc.) dosiahla v roku 1977.

Založila aj slovenskú spoločnosť pre rádiológiu, rádiobiológiu a fyziku. Bola členka výborov viacerých odborných národných a medzinárodných spoločností v odbore rádiológie a onkológie. V roku 1990 založila Eva Siracká dnes už známu neziskovú organizáciu Ligu proti rakovine (LPR), čím vtedy ešte Československo zaradila medzi prvé štáty z bývalého socialistického bloku s takouto organizáciou. Liga sa pod jej vedením stala členom Európskej asociácie líg proti rakovine a najväčšej svetovej organizácie, Medzinárodnej únie proti rakovine (UICC).

MUDr. Eva Siracká je významnou osobnosťou v onkológii, ktorá získala množstvo prestížnych cien

Zdroj: Liga proti rakovine

"Najväčším úspechom LPR bolo, že sme sa dostali do povedomia významných medzinárodných organizácií. K veľkým úspechom patrí hlavne to, že sme odstránili tabu, ktoré dovtedy pretrvávalo, nehovoriť, nepočuť a nevidieť rakovinu, že sme sa vrátili do Európy, kde už takéto organizácie fungovali niekoľko desiatok rokov," uviedla o lige jej bývalá dlhoročná prezidentka.

Vďaka mnohým úspešným kampaniam sa podľa Sirackej podarilo lige získavať peniaze pre onkologických pacientov, ich rodiny, ale aj na prevenciu či podporu klinických a výskumných projektov.

Držiteľka Krištáľového krídla z roku 1998 si z rúk prezidenta SR Rudolfa Schustera v septembri 2000 prevzala štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za dlhoročnú odbornú a vedecko-výskumnú činnosť v onkológii. V januári 2006 jej prezident SR Ivan Gašparovič za významné zásluhy a rozvoj SR v oblasti zdravotníctva odovzdal Pribinov kríž I. triedy. V januári 2015 jej Európsky parlament (EP) udelil za odhodlanie, angažovanie sa a občiansky postoj v boji proti rakovine Cenu európskeho občana 2014.

ODIŠIEL ÚŽASNÝ ČLOVEK. S pani profesorkou som sa prvýkrát stretol, keď sme zakladali Dobrého Anjela. Ako mnohokrát... Posted by Andrej Kiska on Tuesday, February 21, 2023

Sirackej smrť zasiahla aj Kisku či Kollára

Smrť známej Slovenky zasiahla aj exprezidenta Andreja Kisku. "S pani profesorkou som sa prvýkrát stretol, keď sme zakladali Dobrého Anjela. Ako mnohokrát neskôr aj vtedy mi svojimi tenkými, ale energickými prstami chytila ruku. Zavŕtala sa očami a ticho, ale nástojčivo povedala: Pomáhajte, pán Kiska, pomáhajte. Pomoci nikdy nebude dosť,“ zaspomínal si.

"Pani profesorka, pani prezidentka, budete nám strašne chýbať. V našich srdciach ostane navždy vrytá hlboká brázda Vašich nádherných skutkov. Ďakujem, že som mal tú česť sa s Vami v živote stretnúť," dodal.

Poslankyňa Jana Žitňanská Sirackú označila za výnimočnú a vzácnu ženu. Pripomenula, že vďaka nej máme okrem iného Ligu proti rakovine, záchrannú sieť pre onkologické pacientky a pacientov. "Vďaka za všetko pani MUDr Eva Siracká. Odpočívejte v pokoji. Úrpimnú sústrasť a veľa síl celej rodine a blízkym," odkázala.

OPUSTILA NÁS EVA SIRACKÁ, ZAKLADATEĽKA LIGY PROTI RAKOVINE LPR už viac ako 30 rokov pomáha pacientom a rodinám... Posted by Juraj Droba on Tuesday, February 21, 2023

"Obrovská strata pre Slovensko. Dnes nás opustila výnimočná žena, ktorá pomohla tisícom pacientov v ich ťažkom boji s rakovinou. Bolo mi nesmiernou cťou sa s ňou poznať osobne o to väčší smútok v duši. Odpočívajte v pokoji, anjel, ktorý chodil po zemi," uviedol šéf parlamentu Boris Kollár.