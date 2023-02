Tragické udalosti na Slovensku prinútili prehovoriť odborníkov: Koniec mýtom, varujú pred pivom a vínom

Po Slovensku aj napriek tragickým udalostiam stále jazdí množstvo vodičov pod vplyvom alkoholu. Len v minulom roku odhalili policajné kontroly 10 000 takýchto vodičov. Občianske združenie Pi s rozumom, upozorňuje, že slovenský parlament doteraz nerieši ten zásadný problém - ľahká dostupnosť a nízka cena najčastejšie konzumovaných alkoholov, ktorými sú pivo a víno. Vláde odporúča pristupovať ku všetkým druhom alkoholu rovnako.

Na Slovensku je jazda pod vplyvom alkoholu podľa zákona o cestnej premávke zakázaná. Pred jazdou a ani počas nej teda vodič nesmie požívať žiadne alkoholické nápoje, ani iné návykové látky. Podľa štatistík v minulom roku 10 000 vodičov viedlo motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu a takmer polovica z nich mala viac ako jedno promile. Avšak len 168 ľudí skončilo vo výkone trestu odňatia slobody. Priemerná výška pokuty sa pohybovala na úrovni 2100 eur a priemerná dĺžka doby, po ktorú súdy zakázali viesť odsúdeným motorové vozidlo, bola 2,5 roka.

Trestu za alkohol pri šoférovaní sa dá ľahko vyhnúť

Viaceré štúdie pritom ukázali, že alkohol za volantom má na vodiča výrazný vplyv. Ako sa vyjadril Milan Troška, vedúci oddelenia bezpečnosti cestnej premávky z Ministerstva dopravy a výstavby SR: „Na odbúranie alkoholu z troch veľkých pív potrebuje muž vážiaci 85 kg asi osem hodín, žena vážiaca 60 kg potrebuje na odbúranie alkoholu z dvoch veľkých pív až deväť hodín.“ Aj pivo či víno za volantom teda dokážu spôsobiť zhoršený úsudok a zníženú schopnosť koncentrácie. Ako upozornila Polícia Slovenskej republiky, 0,5 promile alkoholu v krvi zvyšuje pravdepodobnosť dopravnej nehody až o 100% voči normálnemu stavu. Pri 0,8 promile je to nárast až o 400 percent.

Galéria fotiek (3) Zdroj: OZ Pi s rozumom

Trestu alkoholu za volantom sa však pri správnej obhajobe dá veľmi ľahko vyhnúť - pokiaľ totiž nebola vykonaná krvná, ale len dychová skúška na prítomnosť alkoholu v dychu, tak celé trestné stíhanie je možné zvrátiť v prospech obžalovaného. Dychová skúška totiž nezohľadňuje vždy na 100 percentnú hodnotu alkoholu v krvi, čo je dôležité pri posudzovaní trestnosti skutku, nakoľko každý človek je iný, má inú hmotnosť výšku, zdravotné problémy, atď. To všetko ovplyvňuje nameranú hodnotu alkoholu vo vydychovanom vzduchu.

Nezáleží, aký alkohol pijete, ale koľko ho vypijete

Ako však upozorňuje Tomáš Huba z OZ Pi s rozumom, problém Slovenska je aj inde a to v rozdielnom prístupe k rôznym druhom alkoholu: „Z vedeckých výskumov jasne vyplýva, že alkohol je len jeden, nie je dôležitý druh alkoholického nápoja, ale jeho množstvo. Pivo, víno aj destiláty obsahujú rovnaký alkohol – etanol. Pre lepšiu predstavu – rovnaký obsah alkoholu je v 2,5 dcl piva, 1 dcl vína alebo 3 centilitroch destilátu. Nezáleží teda na tom čo pijete, ale koľko toho pri jednom posedení vypijete.“ Ukazujú to aj viaceré výskumy a štúdie, napríklad WHO. Alkohol obsiahnutý vo víne a pive tak predstavuje rovnaké zdravotné riziko a spôsobuje rovnakú ujmu. Pritom práve tieto druhy sú najľahšie dostupné pre vodičov aj pre tínedžerov, a to predovšetkým z finančného hľadiska.

Vláda by mala zdaňovať všetok alkohol rovnako

Pivo je najpredávanejším alkoholickým nápojom na Slovensku vôbec. Ako uvádza Štatistický úrad SR, za rok ho Slováci vypijú neuveriteľných takmer 374 miliónov litrov. Druhým v poradí je víno, ktorého sa vypije 87 miliónov litrov a na koniec sú to destiláty, ktorých ročne skonzumujeme 52 miliónov litrov. Ako uvádzajú prieskumy, hlavným problémom je u nás pritom vysoká miera spoločenskej akceptácie fenoménu popíjania alkoholu u adolescentov, najmä z hľadiska piva a vína, ktoré ani väčšina z dospelých nepovažuje za skutočný alkohol.

Galéria fotiek (3) Zdroj: OZ Pi s rozumom

Inštitút finančnej politiky SR uvádza, že najvyššiu daň majú destiláty, ako whisky, vodka či likéry. Výrazne nižšiu daň majú šumivé vína, vermuty a pivá a nulovú daň, teda nezdanené, sú tiché vína, ovocné vína, ale tiež medovina, cider, perry či zázvorové alebo sladové pivo. „Odvod spotrebnej dane z liehu je 43x vyšší, ako odvod z vína, pričom spotreba liehovín je výrazne nižšia, ako piva a vína. Práve nízka cena týchto dvoch druhov alkoholu, kvôli neférovému zdaneniu, zvyšuje ich dostupnosť, atraktivitu, no tiež ich konzumáciu,“ vysvetľuje Tomáš Huba.