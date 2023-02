Podľa Dankových slov ako krajina potrebujeme slovenský Fidesz: SNS chce rokovať so Smerom-SD a Hlasom

VIDEO Vyjadrenie Rastislava Káčera pred utorkovým rokovaním

V rozhovore, ktorý zverejnili viaceré maďarské médiá, označil Danko sankcie voči Rusku za falošný krok, ktorý neslúži európskym záujmom. "Do 30. septembra nás čakajú veľmi nebezpečné mesiace, na jednej strane je tu alibizmus prezidentskej kancelárie, ako aj populizmus (dočasne povereného premiéra) Eduarda Hegera a probruselská politika, ktorú kritizujeme," tvrdil v rozhovore Danko v súvislosti s vnútropolitickou situáciou na Slovensku.

Galéria fotiek (4) Andrej Danko

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Pred voľbami by mala začať spolupráca opozičných strán na rovnakej hodnotovej platforme

Podľa jeho slov by sa pred voľbami v SR mala začať spolupráca opozičných strán na rovnakej hodnotovej platforme, aby bola zaručená stabilita po voľbách. "Hovorievam, že by sme potrebovali slovenský Fidesz," vyhlásil Danko a dodal, že zatiaľ SNS pripravuje rokovanie so stranou Smer-SD Roberta Fica a s Hlasom Petra Pellegriniho. Danko vylúčil akúkoľvek spoluprácu s progresívnymi liberálmi, vyjadril však otvorenosť menším stranám, vrátane tých, ktoré presadzujú záujmy maďarskej menšiny.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Odsúdil Káčerove výroky

K otázke vzťahov Slovákov a Maďarov predseda SNS povedal, že "nespolupracovanie" patrí do minulého storočia. "Preto som ostro odsúdil nedávne výroky šéfa slovenskej diplomacie Rastislava Káčera," vyhlásil Danko s tým, že nikto nesmie vyvolávať napätie medzi oboma národmi. Rastislav Káčer nedávno vyvolal vlnu kritiky svojimi vyjadreniami o možných nárokoch Maďarska na slovenské územie.

Danko chce vytvoriť jednotný opozičný blok, rokoval už s Národnou koalíciou

Predseda SNS Andrej Danko chce pred parlamentnými voľbami vytvoriť jednotný opozičný blok. O ponuke miest na kandidátke v pondelok (13. 2.) hovoril so stranou Národná koalícia. Na budúci týždeň plánuje rokovať so stranou Patriot. Postupne chce prejsť všetky politické subjekty, ktoré sa objavujú v prieskumoch agentúr. Informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Maarty

Voľby budú o spájaní, jednotnom hlase národných, kresťanských a sociálnych síl

"Prioritnou úlohou predsedu SNS je zmierniť napätie medzi stranami Smer-SD a Hlas-SD a pokúsiť sa vytvoriť jednotný opozičný blok, ktorý podľa vzoru Poľska alebo Maďarska bude liberálnou hrádzou," načrtla hovorkyňa. Voľby budú podľa strany o spájaní, jednotnom hlase národných, kresťanských a sociálnych síl. Ako skonštatovala SNS, Slovensko potrebuje stabilnú vládu. Tú vie podľa strany garantovať len zoskupenie politických strán, ktoré už pred voľbami bude jasne deklarovať, čo ide občanom Slovenskej republiky ponúkať.