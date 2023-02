Ponechanie povinných príspevkov do fondov je nefér voči kultúrnej obci, tvrdí Ministerstvo kultúry

BRATISLAVA - Ministerstvo kultúry (MK) SR hodnotí zachovanie povinných príspevkov do umeleckých fondov ako rozhodnutie proti kultúrnej komunite. "Považujeme za veľmi neférové, aby bola táto časť verejnosti naďalej zaťažovaná extra zdanením," uviedol rezort na sociálnej sieti v reakcii na stredajšie (1. 2.) neschválenie novely zákona o umeleckých fondoch v pléne Národnej rady (NR) SR.

MK zopakovalo, že návrh zrušiť povinné príspevky z odmien a honorárov tvorcov i výkonných umelcov vychádzal priamo z dlhodobej požiadavky kultúrnej obce a snahy finančne ju týmto aspoň čiastočne odbremeniť. "Mrzí nás, že sa medzi poslancami nenašlo dostatok podpory pre tých, ktorým by aj takáto minimálna zmena navyše pomohla. Je nám to ľúto aj vzhľadom na to, že samotný návrh prešiel riadnym legislatívnym procesom," dodalo ministerstvo.

❗️ Ministerstvo kultúry dlhodobo vníma neľahkú situáciu aktérov/-k v kultúrnom sektore. Aj z tohto dôvodu predložilo... Posted by Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky on Wednesday, February 1, 2023

Vedenie rezortu však zároveň nepovažuje ideu za stratenú

"Veríme, že tento zákon ešte nepovedal posledné slovo a že si jeho ideu v budúcnosti osvojí potrebná väčšina poslancov národnej rady," dodalo MK. Poslanci NR SR v stredu neschválili vládnu novelu zákona o umeleckých fondoch z dielne MK SR. Návrhom sa mala od tohto roka zrušiť autorom a umelcom povinnosť odvádzať povinný dvojpercentný príspevok zo svojich odmien umeleckým fondom. Povinnosť odvodu mala odpadnúť aj dedičom autorských práv.

Právna úprava mala uviesť do trvalej formy doterajšie prechodné ustanovenie

Zákon podporilo zo 137 prítomných 67 poslancov, proti bolo 43, zdržalo sa 27 poslancov a 13 boli neprítomní. Návrh nepodporili okrem iných opozičných poslancov ani poslanci Sme rodina, ktorí sa zdržali. Poslanci opozičnej SaS hlasovali za. Právna úprava mala uviesť do trvalej formy doterajšie prechodné ustanovenie, ktoré z dôvodu dosahov pandémie ochorenia COVID-19 dočasne zrušilo povinnosť odvádzať dvojpercentný príspevok.