POZOR, toto sa na nás valí: Popoludní ďalšia vlna výdatného dažďa, inde husté sneženie, večer sa bude šmýkať

Zmenu počasia odštartovala rozsiahla tlaková níž "Frederic" nad severnou Európou, informuje portál imeteo.sk. Práve s ňou súvisel studený front, ktorý počas nedele a noci postúpil cez naše územie. Nedeľňajší večer sa niesol v znamení výdatných dažďov na severozápade a západe, kde napršalo od 10 do 20 mm zrážok, vo vyšších polohách snežilo. Výsledkom boli problémy predovšetkým na horských priechodoch stredného Slovenska, kde pomerne rýchlo napadlo od 10 do 15 cm snehu.

Daždivé počasie bude pokračovať

Počas dnešného dňa čaká naše územie ďalšia vlna zrážok. Od juhozápadu sa postupne na viacerých miestach rozprší, pričom najvýdatnejšie zrážky sa očakávajú hlavne popoludní. Najvýdatnejšie zrážky by mali prísť do južného a východného Slovenska.

Na našom území dnes spadne priemerne od 5 do 10 mm zrážok, pričom na východe to môže byť do 20 mm a najuprčanejší deň čaká Banskobystrický kraj, dke by ich mohlo padnúť okolo 20 mm.

Hranica sneženia sa posúva nižšie

Snežiť by malo od 700 metrov, pričom na strednom Slovensku bude hranica výrazne nižšie a najnižšie bude v Banskobystrickom kraji, kde by malo snežiť už od 400 metrov. V Banskobystrickom kraji a v oblasti Gemera by dnes mohlo napadnúť až do 20 cm snehu. Na horských priechodoch si tak treba dať pozor. Večer bude s poklesom teplôt aj veľmi šmykľavo.