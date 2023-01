Šéfkuchár Danko za sporákom: Líder SNS sa rozhodol uvariť špagety, popritom nakladal na vládu pre vysoké faktúry

BRATISLAVA - Tak toto ste ešte nevideli. Líder SNS Andrej Danko sa už roky prihovára svojim priaznivcom cez konto na sociálnej sieti a výnimkou nie sú niekedy ani veselé videá. Dankovi sa to niekedy dokonca podarí skombinovať, keďže ako kuchára za sporákom sme ho ešte nevideli. Možno by to bolo aj úsmevné, no Danko rýchlo premostil na tému rekordných faktúr za energie, ktoré má na svedomí vláda Eduarda Hegera.

VIDEO Danko priaznivcom ukazoval, ako vie variť, aj keď to podľa vlastných slov nerobieva:

"Vážení priatelia, možno sa pýtate 'Čo to ten Danko opäť robí?'" povedal vo vstupe Danko, ktorý otváral špagety nad sporákom. "Nemáme tu pizza piecku, máme tu novú dvojplatničku, občas si tu varíme obed," povedal Danko a zaspomínal si na študentské časy, kedy na internáte skúšal variť "študentské špagety" a ich "kvalitu" testoval položením na stenu.

Rýchlo prešiel na tému vysokých faktúr, držal pritom Morca-Dellu

"Nie som geniálny kuchár, tak, ako to o sebe hovorí Richard Sulík," posťažoval sa Danko. "Prečo to hovorím? Aj mne dnes prišla do firmy faktúra, ktorá mi prevalila oči. Tritisíc eur za objekt je neskutočná suma, asi to budem musieť zavrieť. Takých prevádzok je X. Keby Sulíkovi záležalo na podnikateľoch, tak by to nedovolil," hovorí Danko s tým, že to schytal aj minister Karel Hirman na trojtýždňovej exotickej dovolenke. Nezabudol ani na "nerozhodného Hegera a pokusy Igora Matoviča".

Sulík s tým prišiel ako prvý

Pokiaľ ide o politikov za sporákom v kuchyni, Danko by teda rozhodne nebol prvým z nich. Predbehol ho totiž už pred niekoľkými rokmi spomínaný Sulík s pizza pieckou a živými gastronomickými vstupmi s hosťami. Aj on sa s nimi rozprával popri varení o aktuálnych politických témach.