Polícia obvinila muža z Levoče: Po hádke bodol iného muža nožom do hrudníka

"Medzi 24-ročným mužom a 20-ročným Levočanom došlo k hádke, ktorá vyvrcholila fyzickým napadnutím. Starší z nich vzal z kuchyne nôž, ktorým bodol mladšieho do hrude," priblížila incident hovorkyňa s tým, že útočníka policajná hliadka krátko po skutku obmedzila na osobnej slobode a bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Krajský vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na jeho vzatie do väzby.