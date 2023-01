Kultúra by si zaslúžila niekoho, kto by dokázal za rezort bojovať, tvrdí Jana Žitňanská

Galéria fotiek (1) Jana Žitňanská (Za ľudí)

BRATISLAVA - Kultúra by si zaslúžila viac pozornosti, niekoho, kto by dokázal za rezort bojovať a mal jasnú víziu. V hodnotení minuloročného pôsobenia Ministerstva kultúry (MK) SR pod vedením Natálie Milanovej (OĽANO) to uviedla podpredsedníčka Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá Jana Žitňanská (Za ľudí).