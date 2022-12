Hlas-SD nesúhlasí s návrhom kategorizácie nemocníc: Podľa nich zlikviduje akútne lôžka v regiónoch

"Dnes zverejnený návrh optimalizácie siete nemocníc je podľa strany Hlas vyslovene zlý, urobený od zeleného stola z Bratislavy, tvorili ho ľudia, ktorí v regiónoch nežijú, nepoznajú regionálne špecifiká, a ktorí si ani neuvedomujú nevyhnutnosť existencie regionálnych nemocníc," skonštatoval podpredseda strany a člen parlamentného zdravotníckeho výboru Richard Raši.

Návrh je podľa Rašiho nelogický

Upozornil, že výsledkom kategorizácie bude likvidácia akútnej lôžkovej zdravotnej starostlivosti najmä v okrajových regiónoch Slovenska, kde je podľa neho ťažšie dostupná zdravotná starostlivosť aj v súčasnosti. "Treba si tiež uvedomiť, že nemocnice v regiónoch patria medzi najväčších zamestnávateľov a ich zmena na doliečovacie nemocnice môže spôsobiť aj zvýšenú nezamestnanosť v daných oblastiach," ozrejmil.

Návrh je podľa Rašiho nelogický. Za nesprávne považuje zaradenie Liptovskej nemocnice s poliklinikou (LNsP) v Liptovskom Mikuláši do prvej kategórie, Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach do štvrtej kategórie a Univerzitnej nemocnice Martin do tretej kategórie.

Skritizovala ho tiež podpredsedníčka Hlasu Zuzana Dolinková

Návrh skritizovala tiež podpredsedníčka Hlasu Zuzana Dolinková. "Od začiatku návrhu optimalizácie tvrdím, že tak ako sa dom nemôže stavať od strechy, ani reformovať zdravotníctvo nemôžeme odvrchu, teda od nemocníc. Predtým, ako sa pacient dostane do nemocnice, je nevyhnutné, aby mal primárne zabezpečenú dostupnú a kvalitnú všeobecnú a špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, ktorá nám dnes kolabuje na všetkých úrovniach," dodala.

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo v piatok základnú kostru novej nemocničnej siete. Podľa výsledkov prvej fázy kategorizácie bude jedna nemocnica piatej, tri nemocnice štvrtej, deväť nemocníc tretej úrovne, 33 nemocníc druhej úrovne, 42 nemocníc prvej úrovne a špecializovaných nemocníc.