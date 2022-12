Sencom otriasol otrasný prípad týrania: Muž partnerku bodal nožom, obaril ju vriacou vodou, všetko pred očami detí

SENEC – Otrasný prípad týrania, ktorý je o to zarážajúci, že sa odohrával pred očami maloletých detí. Bratislavskí policajti vylíčili okolnosti domáceho násilia, ktorých obeťou bola týraná žena. Tá trpela psychicky, ale aj fyzicky a peklo, ktoré zažívala, sa pre ňu skončilo len krátko pred Vianocami.

Polícia informovala o tom, že niekoľko mesačné utrpenie ženy spolu s maloletými deťmi ukončili iba deň pred Štedrým dňom. Stalo sa tak na základe predchádzajúceho súhlasu prokurátora. Muži zákona zadržali agresora – páchateľa domáceho násilia, ktoré dlhodobo muž praktikoval na svojej partnerke. „Policajný vyšetrovateľ už v tejto súvislosti vzniesol obvinenie zo zločinu týrania blízkej a zverenej osoby 37-ročnému Vincentovi Š.,“ uviedla bratislavská krajská polícia.

Tá poodhalila aj bližšie okolnosti ohavného prípadu, z ktorého nabieha husia koža. „Podľa doposiaľ zabezpečenej dôkaznej situácie mal obvinený po dobu niekoľkých mesiacov v spoločnej domácnosti, v ktorej sa nachádzali aj maloleté deti, hrubo, bezohľadne a bolestivo fyzicky a psychicky týrať svoju partnerku,“ prezradili. Žene mal spôsobovať bodné a rezné poranenia, napádal ju údermi päsťami či kuchynskými pomôckami. Ako by toho bolo málo, týral ju aj psychicky a to rôznymi vyhrážkami. Okrem toho ju tiež nútil konzumovať lieky, ktoré mal on sám predpísané svojím psychiatrom na liečbu.

Vylial na ňu vriacu vodu

V decembri počas jednej z hádok vylial týranej žene na chrbát hrniec s vriacou vodou. Zranenej žene ešte k tomu následne odmietol poskytnúť pomoc, dokonca jej zakázal ísť do nemocnice a vyhrážal sa jej, že ak to nahlási, tak zabije deti. „Žene sa po pár dňoch podarilo utiecť spolu s deťmi do bezpečia a toto konanie nahlásiť. Zároveň bola žena hospitalizovaná aj v nemocnici, nakoľko utrpela popáleniny II. stupňa v dôsledku vyliatia vriacej vody na chrbát a šiju,“ uviedla polícia.

„Vyšetrovateľom Okresného riaditeľstva PZ v Senci bol v súvislosti s uvedeným prípadom spracovaný aj podnet k návrhu na väzobné stíhanie obvineného, s ktorým sa prokurátor stotožnil. V prípade preukázania viny pred súdom hrozí za takéto konanie v zmysle zákona trest odňatia slobody na sedem až pätnásť rokov,“ doplnili.