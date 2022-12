Veľké zmeny v živote poslankyne Cigánikovej: Zbavuje sa bytu aj tohto tátoša!

BRATISLAVA - Zdá sa, že bývalá predsedníčka zdravotníckeho výboru a poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková má veľmi rozlietaný život a najnovšie v ňom zrejme nastávajú zásadné zmeny. Nie je isté, či poslankyňa chce týmto krokom zabudnúť na spomienky, no isté je, že sa zbavuje nie len svojho bytu, ale dokonca aj rodinného auta. Jej konto na sociálnej sieti sa doslova premenilo na inzerciu.

Najskôr byt...

Cigániková s predajom bytu verejnosť informovala ešte v polovici novembra. "Prišiel čas, keď moje “malé” deti vyrástli tak, že potrebujú každý svoju izbičku. A tak sa náš milovaný bytík musí stať domovom pre niekoho iného a my sa presunieme do väčšieho," písala vtedy Cigániková, no v tom čase sme ešte netušili, že sa bude zbavovať aj ďalšieho rodinného, štvorkolesového miláčika.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/Jana Bittó Cigániková

... potom auto

Prešiel však mesiac a na Cigánikovej súkromnom účte sa objavil ďalší inzerát. Tentokrát nešlo o opakovanie toho s bytom, ale o ďalšiu vec, ktorej sa domácnosť Cigánikovej vzdáva.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/Jana Bittó Cigániková

A dôvod predaja?

"Ak viete o niekom, kto by chcel sebe alebo napr. svojej polovičke urobiť fakt veľkú radosť v podobe parádneho BMW Cabria - ale s pevnou strechou a 4 sedadlami, dajte mu vedieť prosím," napísala Cigániková, ktorá dodáva, že si kupuje presne také isté, len novšiu radu a toto jej milované autíčko chce len posunúť niekomu, komu ešte urobí radosť.