Polícia so Slovenskou poštou pripravili opatrenia: Chcú zabrániť podvodom na senioroch

BRATISLAVA - Policajný zbor prijal v spolupráci so Slovenskou poštou preventívne opatrenia, dôvodom sú pretrvávajúce podvodné konania na dôverčivých senioroch. Tých podvodníci pripravili o viac ako 1,6 milióna eur. Počas piatkovej tlačovej konferencie o tom informoval prvý viceprezident Policajného zboru Branko Kišš spolu s generálnym riaditeľom Slovenskej pošty Ľubomírom Mindekom.

"V priebehu roku 2022 sme organizovali viacero preventívnych opatrení, ktoré smerovali k seniorom. Bolo ich takmer 250," povedal Kišš. Ich cieľom bolo, aby seniorov, ktorí sú zraniteľní a páchatelia to využívajú, oboznámili s nástrahami. Poznamenal, že oslovovali najmä seniorov na akciách, avšak javí sa to ako nedostačujúce.

Prostredníctvom projektu chcú osloviť aj seniorov, ktorí sa zdržiavajú prevažne v mieste svojho bydliska. "Pristúpili sme k projektu, ktorý by spoločne so Slovenskou poštou mal šíriť osvetu a vysvetľovať seniorom, akým spôsobom môžu byť podvedení," uviedol Kišš. Za prvých desať mesiacov tohto roka mali podľa Kišša takmer 200 prípadov, ktoré smerujú k podvodnému konaniu na senioroch. Ako poznamenal, páchatelia prevažne seniorom telefonovali a hovorili im, že ich rodinní príslušníci sú v zložitej životnej situácii a potrebujú okamžitú pomoc. A takýmto spôsobom od nich vylákali finančné prostriedky.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel Preventívny projekt podľa prvého viceprezidenta Policajného zboru spočíva v tom, že príslušník polície bude chodiť spolu s pracovníkom Slovenskej pošty a budú so seniormi komunikovať a vysvetľovať im, akým spôsobom si majú overovať informácie, keď sa im niekto podozrivý ozve. Zároveň vyzval rodinných príslušníkov, aby o tom informovali svoju rodinu.

Mindek poznamenal, že Slovenská pošta zamestnáva viac ako 4100 poštových doručovateľov. "Priemerná doba zamestnania u nich je viac ako 11 rokov. Za tie roky práce si kolegovia vybudovali dôverný vzťah s klientami," povedal Mindek s tým, že aj touto formou by chceli prispieť k ochrane seniorov. Zároveň apelovali na rodinných príslušníkov, aby sa so seniormi zhovárali. Najmä v tomto predvianočnom období, keď by mohli seniori ľahšie prepadnúť rôznym formám podvodov.