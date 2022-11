Tak TOTO hádam nie! Muž nafúkal za volantom, keď viezol deti do školy: Pri kontrole sa vykrúcal

Archívne video: Roman Mikulec: Spúšťame kampaň Alkohol za volantom môže zabíjať

Auto 36-ročného vodiča z okresu Trnava zastavili policajti v obci Križovany nad Dudváhom. Krátko pred pol ôsmou ráno muža podrobili bežnej kontrole, pri ktorej preverili aj alkohol za volantom. To čo vyzeralo ako obyčajná rutina, sa však razom zvrtlo. Všetko začalo už tým, že šoférovi nebolo veľmi pochuti, že má fúkať. „Vodič sa najskôr vyhýbal, no policajti ho poučili, že ak orientačnú dychovú skúšku odmietne, automaticky sa dopustí trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ uviedla polícia. Muž sa preto rozhodol, že dychovú skúšku podstúpi a ako sa ukázalo, za volant sadol pod vplyvom alkoholu. Prvá skúška mala hodnotu 0,35 mg/l a druhá 0,33 mg/l. Policajti mu na mieste zadržali vodičský preukaz a ďalšiu jazdu mu zakázali.

Šokujúci na celej veci je fakt, že muž v aute viezol aj dve deti. „Policajná hliadka vyrozumela príbuzných, aby si ich prevzali a odviezli do školy. Deti boli v aute riadne pripútané a okrem alkoholu sa vodič nedopustil iného priestupku,“ uviedla polícia.

Muž prišiel o vodičák a policajti s ním na mieste spísali správu o priestupku, ktorá bude postúpená na ďalšie konanie pred správnym orgánom. „V zmysle zákona mu hrozí za jazdu pod vplyvom alkoholu zákaz činnosti viesť motorové vozidlá až na 3 roky a pokutu až do výšky 800 eur. Po uplynutí trestu musí znovu absolvovať skúšky v autoškole,“ pripomenuli.

Policajti poukázali tiež na to, že je nepochopiteľné, no v policajnej praxi už zažité, že vlastný rodič si dovolí viesť deti v stave, ktorý je vysoko rizikový pre ich bezpečnosť, život a zdravie. „Už pri nižších hodnotách alkoholu je schopnosť riadiť vozidlo značne znížená, preto apelujeme, neriaďte auto a nevozte deti, ak viete, že ste pili,“ uviedli. Ak vodič spôsobí smrť, jedná sa už o trestný čin usmrtenia. Vodičovi, ktorý by spôsobil smrť viacerých ľudí hrozí trest odňatia slobody od 7 do 12 rokov.