Slováci, máte prezuté? Perinbaba k nám posiela prvú snehovú nádielku: Tešiť sa na ňu môžu obyvatelia týchto miest!

BRATISLAVA - Počasie sa zo dňa na deň mení, čoraz viac sa ochladzuje a slnečné lúče sú skôr prežitok, ako bežná súčasť dňa. Hmla, mrholenie, zamračená obloha - to je bežná súčasť posledných dní. Okrem toho sa však ku nám blíži ďalšia veľká zmena. Vyzerá to tak, že Perinbaba ku nám túto zimu pošle prvé sneženie. Kedy a kde ho očakávať?

Aktuálne je obdobie, kedy Slováci vo veľkom prezúvajú pneumatiky. Kým niektorí si to nenechávajú na poslednú chvíľu, iní doslova čakajú na prvý sneh. Obyvatelia severného a východného Slovenska by si však mali zrejme pohnúť. Nad naše územie sa totiž blíži zmena, ktorá so sebou prinesie aj snehové vločky. Môže za to ochladenie, ktoré sa nad naše územie dostane v priebehu stredy a noci na štvrtok.

Snežiť začne už vo štvrtok, avšak prv len vo vyššie položených miestach, najmä na severe Slovenska, od zhruba 700 metrov nad morom. Následne sa však postupne hranica sneženia bude zmenšovať a snehovej nádielky sa následne dočkajú aj nižšie položené lokality. Teploty sa počas nadchádzajúceho víkendu prepadnú na také hodnoty, že by malo v noci mrznúť aj v nížinách. Napríklad, na juhozápade Slovenska sa očakávajú teploty okolo -2 stupne Celzia. Naopak, cez deň vystúpia teploty na maximálne 6 stupňov.

A kým na väčšine územia bude pršať, sú lokality, ktoré sa dočkajú aj snehu. Ide o lokality od 600 metrov nad morom, následne počas soboty sa táto hranica zníži na 400 metrov. Očakáva sa, že najviac snehu napadne na severovýchode a na Spiši, a to do 10 centimetrov. V ostatných oblastiach by to malo byť do 5 centimetrov.

Snehu sa možno dočká aj západ a stred Slovenska!

Na to, že sa rapídne zmení počasie, upozorňuje na sociálnej sieti aj portál Meteo Slovensko. "Teplému počasiu je koniec. Zo Sibíri sa k nám vo štvrtok dostane studená masa vzduchu. V hladine 850 hPa teplota poklesne takmer o 10 °C, a to pre nás znamená citeľné ochladenie. Postupne bude mrznúť aj v nížinách a denné teploty sa budú pohybovať len okolo úrovne 5 °C. V noci zas treba počítať s mrazmi na horách, ktoré spôsobia teploty aj pod -5 °C," uviedli.

Vyjadrili sa aj k sneženiu na Slovensku. Podľa ich slov začne v piatok snežiť okolo popoludnia a pretrvávať by malo do sobotňajšieho rána. Spadnúť môže cez 5 cm nového snehu. Dočkať by sa jej mala aj metropola východu - Košice. Avšak, podľa ich slov by sa sneženia mohol dočkať aj západ či stred Slovenska. "Podľa najnovších informácií sa výskyt sneženia v nížinách západného Slovenska či na strednom Slovensku prekladá na budúci týždeň. K predpovedaniu sneženia tak vzdialeného nás však limituje ďaleký časový úsek. Predpoveď tak prinesieme v ďalších dňoch," uzavreli.

Napokon sa však v stredu dopoludnia predpovede zmenili. Snežiť bude, a vyzerá to tak, že sa snehovej nádielky napokon predsa len dočká aj západné a južné Slovensko. "V spojitosti s avizovaným snežením na piatok s predpokladaným vplyvom len na časť východného Slovenska sa udiali zmeny, ktoré dokazujú, že o prvý sneh bude obohatené väčšie územie Slovenska. Ak sa tento trend ďalej potvrdí, sneženie by mohlo zasiahnuť v piatok aj pomerne veľké mestá na západnom Slovensku. Snežiť môže napríklad na Myjave, v Piešťanoch, či v Malackách," upozornil portál. Naopak, na strednom Slovensku hrozí sneženie v mestách ako napr. Banská Bystrica, Detva, či Levice. Sneženie hrozí aj v severnejších okresoch, teda aj v Žiline, v Liptovskom Mikuláši, či v Púchove. Snežiť tak môže prakticky na celom strednom Slovensku.

Naďalej však platí, že sneženie najviac ovplyvní východné Slovensko, pričom snehové vločky budú padať najmä v Košiciach, v Prešove, či v Poprade. Vo východoslovenskej nížine bude padať prevažne dážď, na ostatnej časti východu sneh.

"Hranica sneženia bude v piatok posunutá veľmi nízko najmä s príchodom nočných hodín na východnom Slovensku či na severozápade Slovenska, a to približne na úrovni 600 až 300 m.n.m. Nie je vylúčené, že snehové vločky preto môžu zablúdiť aj do Bratislavy. V jej prípade pôjde skôr o slabé snehové prehánky. Na ostatnom území však bude sneženie výdatnejšie a na miestach severného a východného Slovenska sa zrážky vo forme snehu zaslúžia o vytvorenie súvislej snehovej pokrývky, ktorej výška môže dosiahnuť viac ako 5 cm. V oblasti Tatier spadne viac ako 10 cm nového snehu," uzavreli.

Na sneh upozorňovalo aj SHMÚ

Koncom týždňa môže nasnežiť v nižších polohách Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti. "Je zvýšená pravdepodobnosť, že minimálne na severe územia sa prechodne aj v nižších polohách vyskytne sneženie alebo dážď so snehom a maximálna denná teplota vzduchu tam bude len v intervale od nula do päť stupňov Celzia," uviedol SHMÚ. Priblížil, že zmenu počasia prinesie tlaková níž, ktorá sa začne prehlbovať najprv nad Pobaltím, neskôr bude prehlbovanie pokračovať nad východnou Ukrajinou a ukrajinsko-ruským pohraničím.

"Po jej zadnej strane bude najmä nad Poľsko a Ukrajinu prúdiť od severovýchodu studený vzduch. Časť tejto vzduchovej hmoty pretečie aj cez karpatský oblúk a dostane sa nad naše územie," spresnili meteorológovia s tým, že najviac studeného vzduchu sa dostane nad sever Slovenska. V nedeľu (20. 11.) sa prehĺbi aj tlaková níž nad Stredomorím a po jej prednej strane k nám najmä vo vyšších vrstvách ovzdušia začne prúdiť teplejší a vlhší vzduch. "Nad našou oblasťou sa v týchto dňoch bude vlniť výrazné teplotné rozhranie," doplnil SHMÚ s tým, že neurčitosť v predpovedi na záver týždňa je vzhľadom na vyššie opísanú synoptickú situáciu veľká.