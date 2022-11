Pranostikám tento rok nepraje: Dočkáme sa aspoň Martina na bielom koni? Meteorológovia v tom majú jasno!

BRATISLAVA- Posledné týždne nás počasie trápi výkyvmi počasia, ktoré nie sú dobré pre meteosenzitívnych ľudí, či seniorov. Jeden deň prší, ďalší je hmlisto, následne teploty atakujú hranicu 20 stupňov Celzia. V piatok však máme sviatok sv. Martina, ktorý bol známy tým, že prichádzal na bielom koni. Bude to tak aj tento rok?

V piatok 11. novembra majú sviatok všetci Martinovia a Marošovia. Podľa pranostík bolo toto obdobie v minulosti známe tým, že napadol prvý sneh. Posledné roky však Martinovia skôr, ako na bielom koni, chodia na čiernom a po prvom snehu ani chýru, ani slychu. A vyzerá to tak, že obdobné počasie, ako po minulé roky, nás čaká aj v súčasnosti.

Podľa meteorológov z SHMÚ nás totiž posledný pracovný deň tohto týždňa síce čaká pochmúrne počasie, ale bez sneženia. Aspoň teda v nižších polohách. V piatok totiž bude oblačno až zamračené, na západe a neskôr aj inde zmenšovanie oblačnosti. Nad ráno a dopoludnia sa bude tvoriť hmla. Ojedinele sa vyskytne dážď alebo prehánky, vo vysokých polohách sneženie. Najnižšia nočná teplota dosiahne 5 až 0, v Above a na Zemplíne okolo 7 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 9 až 14 stupňov Celzia.

Nezasneží ani cez víkend

Meteorológovia však upozorňujú, že prvého snehu sa nedočkáme ani cez víkend. V sobotu bude jasno až polojasno, miestami spočiatku hmla alebo nízka oblačnosť spojená s mrholením. Najnižšia nočná teplota dosiahne 4 až -2 stupne Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 9 až 14, pri celodennej hmle alebo nízkej oblačnosti 4 až 9 stupňov Celzia.

V nedeľu nás čaká zamračené a hmlisté počasie, na horách a miestami aj v nižších polohách jasno

až polojasno. Ojedinele mrholenie. Najnižšia nočná teplota dosiahne 5 až 0, v údoliach ojedinele okolo -2 stupne Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 10 až 15, pri celodennej hmle alebo nízkej

oblačnosti 5 až 10 stupňov Celzia.

Mimoriadne teplý október

Tohtoročný október bol teplý až mimoriadne teplý. Najvyššia teplota dosiahla 23,8 stupňa Celzia, namerali ju 7. októbra v Strážskom a Veľkých Trakanoch a 17. októbra v Prievidzi. Naopak, najnižšia teplota v polohách do 1000 metrov bola v Polomke a Klenovej, a to -5,2 stupňa Celzia. Vyplýva to z predbežného klimatologického zhodnotenia, ktoré na sociálnej sieti zverejnil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

"Najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu bola 12,9 stupňa Celzia na meteorologických staniciach Žihárec a Bratislava-Mlynská dolina. Najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu bola 7,6 stupňa Celzia v obciach Stratená a Tatranská Kotlina-Rakúske Lúky," ozrejmil. Najvyššia odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu (roky 1991 – 2020) bola 3,4 stupňa Celzia na meteorologickej stanici Lomnický štít. Najnižšia zase v Liptovskom Mikuláši, a to 1,1 stupňa Celzia.

Z hľadiska zrážok bol október podľa SHMÚ mimoriadne suchý až normálny. Percento normálu (1991 - 2020) mesačného úhrnu zrážok bolo najvyššie v Dudinciach - 76,1 percenta, najnižšie v Hurbanove nad Cirochou - 9,5 percenta. Najnižší mesačný úhrn urážok bol 2,5 milimetra v Kamenici nad Hronom, najvyšší bol 74,6 milimetra v Oravskej Polhore.