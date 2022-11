Polícia upozorňuje na bezpečnosť na cintorínoch počas Sviatku Všetkých svätých

Odporúča vodičom, aby zvýšili ohľaduplnosť a pozornosť voči chodcom. Vo svojich vozidlách by tiež nemali nechávať viditeľne položené osobné veci a cennosti. Chodci by podľa polície mali počas zníženej viditeľnosti používať reflexné prvky. Na hroboch by nemali nechávať voľne položené kabelky či iné svoje veci.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR/Dano Veselský