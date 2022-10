Tragédia vo Vysokých Tatrách: V oblasti Kolového štítu zomrel poľský horolezec

Pád horolezca nahlásil jeho kamarát v sobotu neskoro popoludní. Na miesto smerovala posádka záchranárskeho vrtuľníka s dvoma horskými záchranármi, ktorí prehľadali priľahlé žľaby, nikoho však do zotmenia nenašli. Do akcie sa zapojili aj poľskí kolegovia. "V noci prepátralo šesť horských záchranárov HZS so služobným psom a traja záchranári TOPR-u exponované zrázy Kolového štítu. Za pomoci dronov bolo napokon nájdené aj telo, žiaľ, bez známok života," uviedla HZS. ´

Posádka poľského vrtuľníka v nedeľu v ranných hodinách vyslobodila telo z terénu a transportovala do Javorovej doliny, odkiaľ ho previezli do Ždiaru a odovzdali príslušníkom polície. Príčinou pádu bolo podľa HZS pravdepodobne pošmyknutie vo vysokohorskom teréne.