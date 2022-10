Príbeh okradnutého Dominika bojujúceho o život v Nemecku spojil Slovensko: Hromadná zbierka! Potešujúce slová matky

Dominik má 26 rokov a do Nemecka sa pred časom vybral za prácou. Tam ho však okradli a zobrali mu aj životne dôležitý liek - inzulín. Dominik je totiž diabetik a keďže ho nemal, jeho stav sa začal zhoršovať - pôsobil ako opitý a nik mu nechcel pomôcť. Riešili ho policajti, ktorí následne zistili, že potrebuje pomoc, tak ho odviezli do nemocnice. Krátko po príchode odpadol.

PROSBA O FINANCNU POMOC DOMINIKOVEJ RODINY: "Prosime o financnu pomoc pre nasho Dominika (26 rokov) na prevoz z... Posted by Monika Žolnírová Gereová on Sunday, October 9, 2022

"Tesne po príchode do nemocnice odpadol. Oživovali ho 2 hodiny, a pritom mu prasklo tenké črevo. Dostal silnú sepsu druhého stupňa (otravu krvi). Lekári mu dávali len 5% šancu na prežitie. Vďaka Bohu prežil a prebral sa z kómy a z následnej bdelej kómy, aj napriek veľmi nepriaznivým prognózam. Momentálne vyžaduje ďalšiu lekársku starostlivosť na Slovensku a následne rehabilitácie. Preto Dominik potrebuje prevoz na Slovensko, ktorý zdravotná poisťovňa neuhradí. Kvôli jeho vážnemu zdravotnému stavu lekári odporúčajú letecký prevoz, ktorý stojí okolo 50 000 eur," napísala jeho mama na sociálnej sieti s tým, že dúfajú, aby nebola potrebná transplantácia tenkého čreva v Česku.

V mene Dominika Vám zo ❤️ ďakujeme za každú finančnú pomoc, za každé zdieľanie a za podporu. Posted by Monika Žolnírová Gereová on Wednesday, October 12, 2022

Už sú doma

Všeobecná zdravotná poisťovňa, v ktorej je Dominik poistený, svoje kroky vysvetľuje. "Sociálne, či rodinné dôvody, želanie rodiny, či poistenca nie sú dôvody na mimoriadny prevoz. Mimoriadny prevoz poisťovňa prehodnocuje vo výnimočných prípadoch - napríklad ak je poistenec v zahraničí hospitalizovaný dlhšie ako 90 dní alebo ak je predpoklad, že po uplynutí tejto doby finančná náročnosť liečby bude prevyšovať náklady na jeho prevoz na Slovensko," povedala hovorkyňa VŠZP Eva Peterová.

Rodina preto zriadila transparentný účet, na ktorý mohli Slováci posielať peniaze. Medzitým za Dominikom vycestovala na vlastné náklady ako jeho mama, tak aj priateľka Vlasta. Jeho príbeh sa počas krátkej chvíle stal virálny a denne mu prispejú ľudia z každého kúta Slovenska. Na účte sa vyzbieralo dostatok financií, na to, aby mohli Dominika previezť na Slovensko. A po dlhých týždňoch sa rodine splnilo ich prianie - Dominika previezli domov. Mama o tom informovala na sociálnej sieti. "Už sme doma," napísala, pričom zverejnila fotografiu, na ktorej vidieť lietadlo, pred ktorým stojí sanitka.

Na transparentnom účte je nateraz vidieť jediný debet, a to platbu za prevoz vrtuľníkom na Slovensko. Tú podľa popisu transakcie zabezpečila spoločnosť AIR - TRANSPORT EUROPE (ATE), ktorá sa špecializuje na prevádzku leteckej záchrannej služby. Za prevoz Dominika vrtuľníkom zaplatila rodina 17-tisíc eur ešte 14. októbra.

Galéria fotiek (3) Zdroj: transparentneucty.sk

To, ako sa Dominik aktuálne má, priblížila jeho mama Monika. "Snes zasadli lekári, zoznamujú sa s jeho zdravotným stavom. Vo štvrtok ho majú operovať, chcú to vidieť z vnútra. Je na umelej výžive, komunikuje, no ťažko," uviedla pre Topky.sk. Ako dodala, Dominik chce ísť domov, ale počúva sestričky, ktoré s ním komunikujú každý krok či vyšetrenie. Odkedy je na Slovensku a vie, čo mu idú robiť, je to oveľa lepšie.