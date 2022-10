Spojené voľby sa nevyhnú ani voličom v karanténe: Budú mať zvláštne práva a urna môže prísť aj za vami

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

BRATISLAVA - Voliči v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19 budú môcť hlasovať doma do špeciálnej volebnej schránky. Potvrdilo to Ministerstvo vnútra (MV) SR. Voliči budú môcť požiadať o špeciálny spôsob hlasovania obec svojho trvalého pobytu, a to do piatku 28. októbra. Právo požiadať o špeciálnu schránku majú aj ľudia v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá je v karanténe alebo izolácii.