ROZHOVOR Pčolinský o vojne v bezpečnostných zložkách: Nikto sa v tom nechce vŕtať, mnohí majú možno strach

"Keď aj chcete riešiť tieto veci, nemáte to s kým riešiť,“ povedal P. Pčolinský. Za posledných dvadsať rokov sa podľa neho stalo pravidlom: Keď odstíhaš ty mňa, odstíham ja teba. Takéto revanše sa podľa neho stali akousi tradíciou v bezpečnostných zložkách. Viac v rozhovore pre Topky.sk

Váš kolega na sociálnej sieti oznámil, že nepodporí vo funkcií ministra vnútra Romana Mikulca a zároveň vypovedáva koaličnú zmluvu. Ako budete hlasovať vy?

- Ako klub sa zdržíme.

Má minister vašu dôveru?

- Mám veľmi veľa výhrad k rezortu vnútra, avšak stále som súčasťou vládnej koalície.

A čo hovoríte na vášho kolegu Patricka Linhartha?

- Dozvedel som sa to z jeho statusu na sociálnej sieti.

Ako predseda klubu ste neboli o jeho kroku informovaný?

- Hneď som mu volal, že takéto veci sa neriešia statusmi. Mal predsedu strany a mňa ako predsedu poslaneckého klubu o tom informovať.

Posledné týždne sme svedkami slovných hádok prezidenta Policajného zboru a predsedu Smeru – SD. Dôvodom sú aj uniknuté prepisy vyšetrovateľov, ktorí riešili vážne kauzy. Pridáva to k dôveryhodnosti polície?

- K týmto otázkam sa nebudem vyjadrovať, nakoľko nepoznám vyšetrovacie spisy.

Bývalý vyšetrovateľ Ján Kálavský je jedným z hlavných svedkov. Je pre vás dôveryhodný?

- V živote som tohto pána nevidel a ani nestretol. Nepoznám jeho osobnostné črty, či hovorí pravdu alebo klame. Nemám kompletné informácie z vyšetrovacieho spisu. Neviem posúdiť relevanciu jeho výpovedí. V prípade, že to čo tvrdí je pravdou, je to na uterák pre niektorých funkcionárov. Tvrdenia musia byť preukázané na súde.

Ak by to bola pravda, znamená to, že NAKA robí veci na objednávku?

- Až čas ukáže, kto vo vojne bezpečnostných zložiek má pravdu.

Ako sa dá do budúcnosti zabezpečiť, aby takéto vojny v bezpečnostných zložkách neprebiehali? Bežní ľudia môžu mať pocit, že sa obchoduje so spismi a inými dokumentami.

- Za posledných dvadsať rokov sa stalo pravidlom: Keď odstíhaš ty mňa, odstíham ja teba. Takéto revanše sa stali akousi tradíciou v bezpečnostných zložkách.

Sú riadené politikmi?

- Nemyslím si to. Práve naopak, je to skôr free style a vybavovanie si účtov medzi jednotlivými funkcionármi. Všetci sa navzájom poznajú. Každý na každého niečo vie. Mám pocit, že ide o to, kto z koho. Problémom je, ak na presadzovanie trestných stíhaní používajú nezákonné postupy, alebo pri tom flagrantne porušujú zákon.

Nie je to balkanizácia Slovenska?

- Častokrát sme počúvali o „mafii“ za minulých vlád, ale určite nemôžeme dopustiť, aby jedna mafia vystriedala druhú.

Ste slobodný vo vyjadreniach?

- Som slobodný vo vyjadreniach, len občas vážim slová.

Ak sa vy ako predseda koaličného klubu a člen vládnej koalície cítite bezmocne a toto tvrdíte, ako sa má cítiť bežný človek?

- Netvrdím, že sa cítim bezmocne ale nie som v pozícii ministra alebo člena vlády ktorý ma priamy vplyv na toto dianie.

Chcú politici v tejto veci zachovať status quo?

- Nikto sa v tom nechce vŕtať, pretože mnohí majú možno strach. Keď aj chcete riešiť tieto veci, nemáte to s kým riešiť.

Na čo sú potom politici, ministri, vláda, minister vnútra... A vy ho držíte vo funkcii... Je to predsa aj váš odkaz ľuďom, ako viete robiť poriadky a spravovať krajinu.

- Ja som poslanec NRSR tak ako ďalších 149. Ja môžem ovplyvniť jedine nejaký zákon. Štátna moc má tri zložky. Zákonodarnú, výkonnú a súdnu. Ja hlasujem o zákonoch ale neriadim ministerstvá. Na to sú tu ministri či predseda vlády. Je to ich zodpovednosť a najmä kompetencia.