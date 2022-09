Neuveriteľný pohľad na čerpacie stanice: Rozdiel medzi benzínom a naftou je už vyše 20 centov! Čo bude nasledovať?

Aktuálne sa cena benzínu na čerpacej stanici Slovnaft pohybuje na úrovni 1,640 eura. Naopak, za liter nafty zaplatia majitelia áut už 1,854 eura. Ide tak o rozdiel vyše 20 centov. Trochu menšie rozdiely v cenách sú na OMV čerpacej stanici - a to 1,659 eura za liter benzínu a 1,874 eura za liter nafty.

Kam až ale klesnú ceny benzínu, pri ktorom tento trend zaznamenávame posledné týždne? Podľa analytika J&T banky Stanislava Pánisa pekné dni skončili. "Ropa klesla na sedemmesačné minimá, keď sa obchodníci obávajú spomalenia rastu dopytu po surovine pri tom, ako sa spomaľuje svetová ekonomická aktivita. Mínusom pre ceny ropy bol aj fakt, že Spojené štáty rýchlym tempom rozpúšťajú aj strategické ropné zásoby, ktorých úroveň klesla na multidekádne minimá. Nižšie ceny ropy sa následne pretavujú aj do poklesu cien na našich čerpacích staniciach. Myslíme si, že ostatné zlacňovanie cien pohonných hmôt by sa mohlo zastaviť," napísal pre Topky.sk. Ako dodal, nepredpokladá sa totiž, že by ceny ropy ďalej klesali. Skôr budú mať opačný trend. Dôvodom je aj to, že prospekty jadrovej dohody Iránu so Západom sa rozplývajú, čo znamená, že viac iránskej ropy sa tak skoro nedostane pre sankcie na medzinárodné trhy.

"Okrem toho, združenie OPEC plus jasne signalizovalo ochotu znižovať ťažbu, keď nie je spokojné so súčasným odtrhnutím fyzického trhu s komoditou, kde je silný previs dopytu s finančným trhom, ktorý to úplne nereflektuje. Podporiť ceny ropy by mohli aj chystané opatrenia G7 na zastropovanie ceny ruskej ropy. Kremeľ totiž avizoval, že krajinám, ktoré budú takýto strop vyžadovať, prestane dodávať komoditu. A okrem toho, od decembra vstúpi do platnosti embargo EÚ na nákup ruskej ropy prepravovanej po mori, čo bude takisto pravdepodobne posúvať ropu na vyššie úrovne," uzavrel Pánis.

Ceny ropy klesli

Ceny ropy uprostred týždňa klesli. Dôvodom sú obavy z toho, že americká centrálna banka (Fed) na budúci týždeň opäť prudko zvýši úrokové sadzby. Utorková (13. 9.) správa totiž ukázala, že inflačné tlaky v USA nepoľavujú, pričom tempo rastu cien bolo v auguste vyššie, než sa očakávalo. Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s októbrovým kontraktom sa v stredu o 7.31 h SELČ predával po 86,91 USD (85,42 eura).

To bolo o 40 centov alebo o 0,46 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt sa v utorok oslabil o 47 centov alebo približne 0,5 % a uzavrel na 87,31 USD za barel. Novembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent v stredu ráno zlacnel o 43 centov alebo o 0,46 % a o 7.31 h SELČ sa obchodoval po 92,74 USD za barel. V utorok uzavrel so stratou takmer 0,9 % na 93,17 USD za barel.