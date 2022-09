Slováci, tvory vynaliezavé: Peniaze za zálohu dostanú aj za fľašu, ktorú kúpili bez poplatku! Ako je to možné?

Galéria fotiek (4) Ilustračné foto

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

BRATISLAVA - Zálohovanie fliaš a ich vrátenie do obchodu sa už stalo bežnou rutinou nášho života. Zvykli sme si flašky skladovať v domácnostiach a raz za čas ich doniesť do obchodu, kde nám za ne vrátili 15-centovú zálohu. Nie je žiadnym tajomstvom, že Slováci sú vynaliezavé tvory a dokázalo sa to aj v tomto prípade. Našli spôsob, ako dostať zálohu naspäť aj za fľaše, za ktoré ju neplatili!