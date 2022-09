Papalášizmus či neznalosť? Šéf hasičov si na pomoc zavolal hasičský výjazd: Tragikomédia s defektom na diaľnici

Rezervná pneumatika je povinnou výbavou každého auta, čo znamená, že každý vodič, pokiaľ je to v jeho fyzických silách, by si mal vedieť vymeniť koleso. Inak to nie je ani v prípade prezidenta Hasičského a záchranného zboru Pavla Mikulášeka. Toho nedávno náš čitateľ odfotografoval na diaľnici, ako mu koleso vymieňa celá posádka bratislavských hasičov.

"Prezident Hasičského a záchranného zboru sa prioritne snažil opraviť si defekt sám bežnými technickými prostriedkami dostupnými v osobnom aute," vysvetlila pre Topky.sk hovorkyňa Katarína Križanová. "Avšak, vzhľadom na skutočnosť, že sa mu nepodarilo povoliť všetky skrutky na kolese (nakoľko boli zatiahnuté plynovou pištoľou) a vzhľadom na fakt, že išlo o služobné vozidlo MV SR, požiadal prezident HaZZ cez operačné stredisko HaZZ o technickú pomoc. Súčasťou výbavy hasičských vozidiel sú aj zariadenia na odskrutkovanie/výmenu kolesa). Následne sa ukázalo, že technické problémy na aute nie sú zvládnuteľné ani vybavením dostupným v hasičskom vozidle a preto bola privolaná diaľničná patrola NDS, ktorá vzhľadom na veľký rozsah poškodenia pneumatiky, koleso kompletne vymenila," dodala hovorkyňa.

Na diaľnici je to hazard so životom, tvrdí odborník

O vyjadrenie sme požiadali aj dopravného analytika Jána Bazovského. "Ani hasiči, ani nikto iný by nemal na diaľnici vymieňať prasknutú pneumatiku. Ide o hazard so životom. Na to je diaľničná patrola, ktorá je k dispozícii a pokiaľ si človek nevie sám pomôcť, treba volať ich," hovorí Bazovský.

Podľa neho by si každý vodič mal vedieť poradiť s defektom. "Vedel by som si predstaviť, že si defekt nevie opraviť vodička, pretože napríklad nemá toľko sily, aby povolila skrutky. Ale ak si pán prezident nevie vymeniť koleso, ako chce šéfovať hasičom?" pýta sa analytik, no jedným dychom dodáva, že aj tak mal postupovať podľa protokolu a zavolať diaľničnú patrolu. "Ak to boli výjazdoví hasiči, je to totálny papalášizmus, pretože ich mohli potrebovať niekde inde. To, že ide o služobné vozidlo, nie je výhorka, pretože nešlo o škodovú udalosť, ale o defekt," dodal Bazovský.

Ako postupovať pri defekte na diaľnici?

Ak dostanete na diaľnici defekt a auto je ešte pojazdné, musíte sa pokúsiť prejsť k najbližšej odstavnej ploche. Pred vystúpením z vozidla si oblečte reflexnú vestu, ktorú musíte mať tiež v povinnej výbave vozidla.

Z vozidla opatrne vystúpne a umiestnite výstražný trojuholník do bezpečnej vzdialenosti tak, aby si ho ostatní vodiči stihli včas všimnúť. Postavte sa za tvodidlá a bezodkladne informujte políciu a správcu cestnej komunikácie, v tomto prípade Národnú diaľničnú spoločnosť, respektíve jej diaľničnú patrolu. Ide o bezplatnú nonstop linku SOS CENTRUM 0800 100 007.

Patroli môžete privolať aj cez mobilnú aplikáciu Pomoc na diaľnici. Je potrebné uviesť kilometer, na ktorom sa nachádzate s mer jazdy. Diaľničná patrola vám pomôže pri výmene kolesa, servisnom doplnení pohonných hmôt, zabezpečí odtiahnutie vozidla na najbližšiu voľnú odstavnú plochu, poskytne informácie o odťahových službách, poskytne informácie o najbližších pneuservisoch, ale aj zabezpečí stojace vozidlo zákrytom a dopravným značením.

