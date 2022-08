Dovolenka ako zo zlého sna: Slovenka podá reklamáciu, je tu samá špina! Cestovka sa bráni, situáciu sme ihneď riešili

V piatok Jana so synom priletela do Egypta na vytúženú dovolenku. Hneď po prílete o štvrtej ráno musela riešiť nepríjemnosti. Hotel, ktorý si objednala, pre ňu nemal miesto. Zavolala preto na infolinku cestovnej kancelárie Fischer, kde sa snažila problém riešiť. Ich prístup ju šokoval. Cestovná kancelária však pre Topky uviedla, že sa nepríjemnosti snažila ihneď riešiť.

Slovenku preubytovali do iného hotela

O skúsenostiach pani Jany sme písali v piatok. V hoteli, ktorý jej ponúkli ako náhradu, ostala až dodnes. Vymenila však niekoľko izieb, kým našla tú, ktorá jej vyhovovala. „Je tu stavenisko a hluk, jediné, čo je fajn, to je pláž a izba, aj tá je prémium, lebo bežnú izbu som odmietla,“ povedala nám Jana. Podľa cestovnej kancelárie je však hotel drahší, ako pôvodný, v ktorom mala Slovenka bývať.

Galéria fotiek (8) Zdroj: archív

Hotel Caribbean World mal podľa CK plný stav, o čom cestovná kancelária vopred nevedela. „Pani mala objednaný hotel Caribbean World Resort v Soma Bay 50 kilometrov od Hurghady. Pekný príjemný rezort, kde široko-ďaleko okrem púšte nič nie je,“ uviedol pre Topky hovorca CK Fischer Ján Bezděk. V sezóne môže podľa CK Fischer, bohužiaľ, k tzv. overbookingu občas dôjsť. "Aj keď robíme maximum preto, aby k tomu nedochádzalo." Janu teda preubytovali do hotela Pyramisa Sahl Hasheesh. „Hotel má rovnaký rating ako Caribbean, nachádza sa v prekrásnom, luxusnom zálive 10 minút od Hurghady a nádhernou plážou,“ uviedol hovorca s tým, že je to jediné miesto na pobreží Červeného mora, kde môžete kilometre prechádzať po nádherných plážach.

Galéria fotiek (8) Zdroj: archív

Ubytovanie je vždy po 14:00, preto museli klienti čakať na izbu do poobedia. Toho si pani Jana bola vedomá, izby však podľa jej slov nemali zabezpečené ani o tretej poobede. „Zraz na letisku bol 29. júla o 22:00, vtedy už cestovka musela vedieť, že nemá pre nás hotel. Aj v tom hoteli, v ktorom sme teraz, sa im izby uvoľnili až po 17:00, čo tiež namietam,“ uviedla Jana. „Aj ten prístup no, neviem, či to tej cestovnej kancelárii príde v poriadku. Pokazilo mi to celú dovolenku, som znechutená a najradšej by som bola doma. To mi už nikto nevráti,“ povedala Slovenka.

Cestovnú kanceláriu vzniknutá situácia mrzí

Podľa cenníka je hotel, do ktorého Janu preubytovali, o 500 eur drahší. Jana však podala reklamáciu. „Každú kompenzáciu či výmenu podmieňoval delegát tým, že roztrháme reklamáciu. To je podľa mňa úplne cez čiaru,“ uviedla. Cestovnú kanceláriu však vzniknutá situácia mrzí a situáciu sa snažili vyriešiť k spokojnosti klientov. „Komplikácie, ktoré nastali po príjazde našich klientov na dovolenku nás veľmi mrzia. Situáciu sme sa snažili čo najrýchlejšie vyriešiť,“ uviedol pre Topky hovorca CK Fischer.

Galéria fotiek (8) Zdroj: archív

„Klientov sme presťahovali do iného päťhviezdičkového hotela, kde sme sa im snažili zaistiť čo najlepšie izby, ktoré boli k dispozícii. Ako ospravedlnenie sme klientom poskytli akýkoľvek výlet zdarma. Konkrétne klientke, ktorá sa na vás obrátila, sme ponúkli presťahovanie do ďalšieho päťhviezdičkového hotela a potom za prítomnosti ďalších klientov aj presťahovanie do pôvodného, kde sa nám pre ňu podarilo vyjednať izbu. Obe možnosti klientka odmietla a chce situáciu riešiť až po návrate z dovolenky,“ povedal Bezděk.

Galéria fotiek (8) Zdroj: archív

„Na to má, samozrejme, nárok a jej prípadnú sťažnosť posúdi nás zákaznícky servis, ktorý vezme do úvahy všetky okolnosti,“ dodal. Slovenka Jana pre uviedla, že možnosť bývať v pôvodnom hoteli jej neponúkol nikto.

Špina a stavenisko

„Všade je špina, je to zrejmé aj z fotiek, je tu stavebný ruch. Jedlo naberajú holými rukami. Pláž je úplne v poriadku, čistota na izbe tiež,“ uviedla s tým, že v Egypte je už desiatykrát. Nikde v hoteli sa jej nepodarilo získať info o počte hviezdičiek. „Ja som sa dopytovala manažérov, aj tých vyšších, a keď som im ukazovala fotky toaliet a špiny, tak či mi chcú povedať, že toto je 5-hviezdičkový hotel, začali sa mi ospravedlňovať a každý jeden z nich to uznal. Najväčší nonsens pre mňa je, že nikde v hoteli neviem nájsť označenie, koľko reálne hviezdičiek to má. Vždy to býva na informačných letákoch, tabuliach alebo na hoteli,“ pokračuje.

Galéria fotiek (8) Toalety v reštauračnej časti

Zdroj: archív

S cestovnou kanceláriou Fischer chodila na dovolenky aj predtým a problém nikdy nevznikol. Jane ešte delegát v nedeľu ponúkol možnosť presťahovať sa do ďalšieho hotela s tým, že to bol dobrý hotel, ale nemá dobrú pláž. „Ja vo štvrtok odchádza, tak sa nebudem každé dva dni sťahovať podľa toho, ako majú voľné izby. Ešte mi ponúkli 10 % zľavu na výlety, to som odmietla. My vo štvrtok odchádzame, lietala by som tu ako šarkan,“ povedala.

Zamestnankyne infolinky boli nepríjemné

Preto im napísala, nech riadne vybavia reklamáciu. „Dva dni som mala byť tam, dva dni tam. Pre mňa to nie je riešenie reklamácia, to je prvá vec. Druhá vec je, že ak by som prišla do tohto hotela s tým, že som si ho zaplatila, aj tak by som ho reklamovala, lebo to absolútne nezodpovedá tomu, čo je na webe,“ vysvetlila a zopakovala, že problém u nej začala prístupom zamestnancov cestovnej kancelárie, s ktorými komunikovala cez infolinku.

Galéria fotiek (8) Zdroj: archív

„Zamestnankyne na infolinke boli tak nepríjemné a arogantné. Zakaždým mi povedali, že to mám riešiť s delegátom, ktorý sa o tretej zdvihol a odišiel a my sme nemali izby. Budem to riešiť,“ povedala. Problém má u nej niekoľko rovín. „Už keď sme odlietali, delegát musel vedieť, že nemajú voľné izby a mal nás informovať a dať nám možnosť výberu. Druhá rovina je, že ja som celý piatok nenašla kompetentnú osobu, prosila som ich na infolinke, nech ma spoja s manažérom, nech to vyriešime. Dožadovala som sa, nech mi zistia aspoň kedy máme lety, aby som mohla odísť, kontaktovala som aj poisťovňu. Tretia rovina, že som na stavenisku, realita vôbec nezodpovedá informáciám na stránke. Ak si niekto takýto hotel objedná, okej, ale musí byť o tom upovedomený, že stará časť je funkčná a nová sa buduje,“ dodala.