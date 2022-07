Dobrá správa pre vodičov! Ceny benzínu a nafty klesli: Všimneme si to v peňaženkách?

Zníženie cien pohonných látok predpovedali aj analytici z platformy Dáta bez pátosu. Tí hovorili o tom, že klesnú na začiatku júla. A zdá sa, že opäť raz mali pravdu. Upozornil na to portál tvnoviny.sk. "Budúci týždeň by už mal benzín a aj nafta zlacnieť. Dobrá správa: Ropa ide trendovo dole. Z maxima v strede júna stráca osem až desať centov, čo je skoro 10%. Ural kopíruje Brent s oneskorením päť až sedem dní," napísali Dáta bez pátosu ešte 1. júla.

Aj analytik Stanislav Pánis predpokladá, že ceny ropy sa v najbližšom čase zastabilizujú. "Dokonca si myslím, že by mohli aj mierne poklesnúť. A to vzhľadom na to, ako ceny ropy v posledných dňoch začínajú klesať, keďže trh začína započítavať aj riziko recesie,“ povedal pre portál. Ešte v stredu sa ceny benzínu pohybovali na úrovni 1,95 eura. Aktuálne je to 1,93 eura. Aby si to však motoristi vo svojich peňaženkách všimli, ceny by museli klesnúť aspoň o 20 centov.

Galéria fotiek (5) Ceny benzínu a nafty klesli

Zdroj: Topky/Vlado Anjel Galéria fotiek (5) Ceny benzínu a nafty klesli

Zdroj: Topky/Vlado Anjel Galéria fotiek (5) Ceny benzínu a nafty klesli

Zdroj: Topky/Vlado Anjel Galéria fotiek (5) Ceny benzínu a nafty klesli

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Samozrejme, že Slovensko je na tom dlhodobo mizerne, motoristi platia veľa a príklady zníženia spotrebnej dane a/alebo DPH na palívá nás úspešne obchádzajú. A v lete to nebude inak, lebo poslanci v NRSR sa vybrali na dovolenku a nič sa schváliť nepodarí," vyhlásili Dáta bez pátosu.

archívne video