Majú vaše údaje o karte: Ako vedia prekonať dvojzložkú autorizáciu? Podvodníkom sa darí, odborník vysvetľuje dôvody!

BRATISLAVA - Podvodníci sú aktuálne všade a doslova číhajú na svoje obete na každom kroku. Ponúkajú obrovský balík peňazí, luxusné dovolenky, no s jediným cieľom - nachytať aspoň jedného Slováka a vybieliť mu účet. Ako to však je vôbec možné, ak v súčasnosti majú banky dvojstupňové overenie pri platbách cez internet? Podľa odborníka to má veľmi jednoduché vysvetlenie.

O rôznych podvodoch vo veľkom informujú aj policajti zo stránky Hoaxy a podvody - Polícia SR, kde upozorňujú na všetky nástrahy, ktoré číhajú na ľudí. Podvodníci sa snažia dostať údajom bankomatovej karty obete a skúšajú to cez rôzne spôsoby. Je jedno, či niečo predávate, alebo sa zapájate do súťaží - treba byť vždy obozretní.

Archívne VIDEO Preventívna kampaň polície: Podvodník mňa nedostaneš

"Predávate tovar cez internet? Kupujúcemu na platbu musí stačiť číslo vášho bankového účtu. Ak od vás pýta ďalšie údaje k účtu, ide o podvod! Na inzertnom portáli alebo v inzertnej aplikácii zverejníte svoju ponuku. Kontaktuje vás záujemca a vy sa tešíte, že javí vážny záujem o tovar. Je bežné, že vám nevolá, ale napíše napríklad cez whatsapp alebo viber zo zahraničného alebo slovenského telefónneho čísla. Podozrivo hladko sa dohodnete aj na cene a na rad príde platba," poukazuje na modus operandi podvodníkov polícia. Ako dodali, záujemca od ľudí pýta údaje z platobnej karty, ale aj mail, prípadne pošle odkaz na prijatie platby cez falošnú internetovú platformu kuriérskej spoločnosti. Obeť pritom presviedča, že údaje platobnej karty potrebuje na uskutočnenie platby.

Galéria fotiek (3) Zdroj: FB / Polícia SR - Bratislavský kraj

"Potom žiada ďalšie údaje kvôli údajným technickým problémom alebo si vymyslí niečo iné. Keď kliknete na odkaz, ktorý vám ohľadom platby pošle, zobrazí sa stránka, ktorá pripomína oficiálnu stránku. Ľahko prehliadnete, že ide o podvodnú stránku. Tlačí na vás, aby ste nemali čas rozmýšľať, prípadne sa poradiť. Podvodník chce v skutočnosti len vylákať vaše prihlasovacie údaje k vášmu platobnému prostriedku, aby vás pripravil o peniaze na vašom účte," upozornili s tým, že akonáhle tieto údaje obeť poskytne, stane sa obeťou podvodu a začnú jej z účtu miznúť peniaze. Preto polícia odporúča, aby Slováci v prípade akýchokoľvek pochybností prestali s takýmito ľuďmi komunikovať.

Galéria fotiek (3) Česká obchodná inšpekcia upozorňuje na rizikové e-shopy

Zdroj: Thinkcstock.com

Ako je však možné, že podvodníci vedia preniknúť aj cez dvojstupňovú autorizáciu banky, ktorá pri každej platbe cez internet autorizuje platbu prostredníctvom internetbankingu? Odborník na IT Ondrej Macko má na tento fígel podvodníkov jasné vysvetlenie. "Ono je to založené na tom, že vždy niekto „zaberie“ na výzvu typu – pošlite prosím údaje z platobnej karty vrátane utajeného kódu. Z 1000 poslaných žiadostí jeden zaberie a to stačí. Ľudia si často mýlia, čo je to číslo účtu a čo je to číslo platobnej karty," začal odborník. Ako dodal, otázka prekonania je tiež jednoduchá - útočníci totiž majú často spolu s údajmi z karty aj telefónne číslo obete. "Technicky nie je až taký problém SMS presmerovať a potom ju vlastne len potvrdiť. Je to čoraz náročnejšie, lebo sa zavádza systém potvrdenia z konkrétneho spárovaného telefónu ale stále je veľa prípadov, kedy to ide," uzavrel.