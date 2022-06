PRIESKUM Prezidentku Zuzanu Čaputovú by volilo len 15 % opýtaných ľudí! Vyše 30 % by to zvažovalo

BRATISLAVA - Zdá sa, že popularita prezidentky Zuzany Čaputovej klesá. V najnovšom prieskume by ju volilo len 15 % z opýtaných ľudí, ďalších 31 % by jej voľbu zvažovalo.

Prieksum Focusu pre televíziu Markíza ukázala, ako by volili ľudia, ak by sa prezidentské voľby konali najbližší víkend. Len 15 % z opýtaných by opäť zvolilo súčasnú hlavu štátu Zuzanu Čaputovú. Jej voľbu by zvažovalo ďalších 31 % z opýtaných.

Naopak, nikdy by jej svoj hlas nedalo 46 percent z opýtaných ľudí. Prezidentka Zuzana Čaputová má najväčšiu podporu medzi voličmi Progresívneho Slovenska. V tejto strane začínala aj svoju politickú kariéru. Medzi voličmi progresívcov by Čaputovú jednoznačne volilo až 49% opýtaných.

Zdroj: Reprofoto/TV Markíza

Zdroj: Reprofoto/TV Markíza

Tretinovú priazeň má prezidentka aj medzi voličmi OĽaNO a strany Sloboda a Solidarita. Štvrtina by ju volila medzi voličmi KDH. Len 14-percentnú podporu získala prezidentka medzi voličmi Sme rodina a len 7 percent by ju určite volilo medzi sympatizanmi strany Hlas. Jednoznačne najmenšiu podporu má prezidentka medzi voličmi opozičnej strany Smer, od ktorej získava aj najviac kritiky.

