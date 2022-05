Situácia je stabilná, no VOJNA na Ukrajine trvá: Bezplatná doprava nebude pre všetkých! Systém sa zneužíval

Systém bezplatnej dopravy sa totiž zneužíval a od 1. júla sa preto upravia podmienky toho, kto ju bude môcť využívať. ÚKŠ upravila podmienky a štát aktuálne neeviduje ani zvýšenú potrebu zdravotníckej starostlivosti. Rozhodli sa tak preto, aby mali v čase relatívneho pokoja možnosť pripraviť sa na všetky možné scenáre.

Ďalšia migračná vlna nie je vylúčená

Ako v úvode povedal Mikulec, na krízovom štábe rozoberali aktuálnu situáciu, sumár uplynulé obdobie, ale aj jednotlivé veci, ktoré je potrebné vyriešiť. Predmetom diskusiu bolo zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na hraniciach, pokles odídencov, dopravná situácia či dlhodobé ubytovanie. ÚKŠ okrem toho schválil aj obnovenie činnosti riadiaceho výboru pre migráciu a azyl pod vedením migračného úradu MV SR. "Ten bude ďalej veci, ktoré navrhla integračná komisia implementovať aj v súčinnosti s neziskovými organizáciami," informoval Mikulec.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Maarty

"Ľudí chodí menej, ale situácia na Ukrajine nie je pokojná. My využívame ten čas, aby sme si pripravili procesy. Môže prísť aj ďalšia vlna, nie je to vylúčené," skonštatoval minister vntra s tým, že je ťažké predpokladať, ako dlho pokojná situácia potrvá, keďže vojna sa stále neskončila. "Všetci si želáme, aby sa situácia na Ukrajine upokojila a vrátila do normálu. Dnes sme si procesy pripravovali tak, aby sme boli pripravení na všetky scenáre," dodal.

Bezplatná doprava už len pre výnimky, systém sa zneužíval

Od 1. júla sa budú meniť podmienky bezplatnej prepravy pre odídencov a občanov Ukrajiny. "Dôvodom je to, že za posledné týždne sme sledovali, že tento systém je vo viacerých prípadoch zneužívaný. Našou snahou je umožniť bezplatnú prepravu hlavne pre tých, ktoré to potrebujú," informoval Ján Farkaš, generálny riaditeľ sekcie železničnej dopravy a dráh ministerstva dopravy.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Maarty

"Najviac sa to zneužívalo pri tzv. pendlerskej preprave, kde sa niekoľkokrát objavovali tie isté osoby a je evidentné, že nevstupovali na Slovensko z dôvodu utečeneckej krízy," zdôvodnil Farkaš. Práve preto nebude umožnená bezplatná preprava pre tých, ktorí pendlovali medzi Ukrajinou a Slovenskom, teda opakovane vstupujú na Slovensko za posledných 30 dní.

Slovak Help

Bezplatná bude platiť pre ľudí buď päť dní po vstupe na Slovensko, alebo päť dní po získaní statusu odídenca. "Sledovanie bude jednoduché. Osoba bude skontrolovaná, či má opakovaný vstup, alebo nie, dostane osobitný doklad, ktorý sme nazvali Slovak Help. Tento doklad umožní získanie bezplatného lístka," uviedol. "Alebo má osoba status odídenca, teda má doklad o dočasnom útočisku."

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Maarty

Aj naďalej bude umožnená bezplatná preprava pre niektoré výnimky. Napríklad pre žiakov do základných a stredných škôl vrátane ich sprievodu počas dní školského vyučovania. Počas 60 dní bude pre tých, ktorí si chcú aktívne hľadať prácu, umožnené z miesta pobytu cestovať vlakovou a prímestskou autobusovou dopravou do zamestnania. Pre osoby zranené alebo hendikepované bude tiež platiť výnimka.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Maarty

Vzhľadom na klesajúce počty migrantov z Ukrajiny plánuje ministerstvo dopravy tiež upraviť fungovanie transferov z hranice. "Nebude už vyčlenený transfer z ministerstva dopravy, ale tieto transfery prejdú na regionálneho dopravcu, čiže regionálne prímestské linky," načrtol Martin Miškovský z ministerstva dopravy. V prípade zhoršenia situácie má rezort dopravy opäť operatívne zabezpečiť transfery z hranice.

Situácia na hraniciach je stabilizovaná

Vzhľadom k tomu, že potreba zasahovania na hraniciach v rámci urgentnej zdravotnej starostlivosti je v posledných týždňoch blízko nule, došlo aj k zníženiu počtu sanitiek na jednu. "Od zajtrajšieho dňa sťahujeme aj toto vozidlo. S tým, že je garantovaný dojazdový čas do 10 minút. V prípade potreby, ak by došlo k nárastu príchodzích z Ukrajiny, sme pripravení tento počet znovu navýšiť, rovnako aj ďalšie zdravotnícke kapacity," uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

"V tejto chvíli je situácia stabilizovaná. V rámci hraníc neevidujeme potrebu prítomnosti priamo na hranici a ani potrebu zvýšenej zdravotnej starostlivosti," dodal.