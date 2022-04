Policajti zo Slovenska sú už na Ukrajine: Dokumentujú podozrenia z vojnových zločinov

"Na Ukrajinu odišli kriminalistickí technici spolu so súdnymi lekármi. Ide o historický okamih, keď poskytujeme takúto pomoc inej krajine," uviedla polícia. "Chcel by som sa poďakovať všetkým policajtom, ktorí prejavili odvahu a odhodlanie ísť do vojnou zmietanej krajiny. Urobíme všetko pre to, aby sme pomohli objasniť veci, ktoré sa tam stali," zdôraznil prvý policajný viceprezident Branko Kišš.

IDENTIFIKÁCIA TIEL NA UKRAJINE: POMOCNÚ RUKU PODÁVA AJ SLOVENSKÁ POLÍCIA A EXPERTI