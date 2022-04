Mimoriadne vtipná kampaň policajtov, humor ich neopúšťa: Viete, akí sú to šibači, ktorí neklopú?

Veľká noc na Slovensku je tradične spätá s prejedaním, nezdravým jedlom a alkoholom. Práve alkohol je však problém najmä u vodičov, ktorí vo veľkom cestujú k svojim známym s jedným účelom – vyšibať a obliať všetky ženy. Práve z toho dôvodu sa polícia rozhodla vyjsť do ulíc a zamerať sa na problematiku alkoholu za volantom. A to naozaj vtipným spôsobom.

KEĎ NA VEĽKÚ NOC POHÁRIK SI DÁŠ, ZA VOLANT POTOM SI UŽ NESADÁŠ! Posted by Polícia Slovenskej republiky on Monday, April 18, 2022

Napríklad, ukázali na to, ako dlho ostáva alkohol v krvi človeka. Napríklad, priemerný muž s hmotnosťou 85 kilogramov má jedno pivo „dvanástku“ v krvi takmer tri hodiny. Naopak, priemernej žene s hmotnosťou 60 kilogramov sa z tela odburáva vyše 3 a pol hodiny. Dve pivá vstrebe muž zhruba za 5 a pol hodiny, žena za takmer 9 hodín. Tri pivá sú v tele muža 8 a štvrť hodiny, v tele ženy vyše 13 hodín.

❓VIETE AKO DLHO ZOSTÁVA ALKOHOL V TELE❓ Nepodceňujte zostatkový alkohol! BECEP - Bezpečnosť cestnej premávky Posted by Polícia Slovenskej republiky on Monday, April 18, 2022

„Približne 10-12% dopravných nehôd za rok na Slovensku spôsobia vodiči motorových vozidiel pod vplyvom alkoholu. Počas sviatkov Veľkej noci to býva skoro každá piata nehoda. Dámy, alkohol ponúknite len tým kupačom, čo nechali svoje auto doma alebo majú zabezpečený odvoz. Inak im musí stačiť výslužka s vajíčkom,“ upozornila Bezpečnosť cestnej premávky na sociálnej sieti.

Približne 10-12% dopravných nehôd za rok na Slovensku spôsobia vodiči motorových vozidiel pod vplyvom alkoholu. Počas... Posted by BECEP - Bezpečnosť cestnej premávky on Sunday, April 17, 2022

Na problematiku alkoholu za volantom poukázali aj košickí policajti. A to nie inak, ako po východňarsky. „ČUJCE TU: TA ĽEM ŽEBI SME SEBE ROZUMELI. Kedz še richtujece isc šibac a olivac a mali by sce i vipic paľenki, ochabce sebe motorik doma. Mi šandare budzeme na drahoch. A teraz rachujce: pokuta, sud, šedzene u psichologa, preskušane u šandaroch /ešči bi sce zvládli?/ a to som nenapisal šicko. MERKUJCE NA SEBE!!!“ napísali na sociálnej sieti. „Dávajte pozor. Len aby sme sa rozumeli: Keď sa chystáte ísť šibať a oblievať a mali by ste vypiť aj pálenky, nechajte autá doma. My policajti budeme na cestách. A teraz dávajte pozor: pokuta, súd, sedenia u psychológa, preskúšanie u policajtov (ešte by ste to zvládli?) a to som nenapísal všetko: Dávajte na seba pozor!“ napísali policajti.

ČUJCE TU: TA ĽEM ŽEBI SME SEBE ROZUMELI Kedz še richtujece isc šibac a olivac a mali by sce i 🥃🍷🥂🍸🍹 vipic paľenki,... Posted by Polícia SR - Košický kraj on Saturday, April 16, 2022

Okrem toho však policajti zverejnili aj tradičný veľkonočný vtip – a to šibačov, ktorí neklopú. Ide o obrázok elitných policajtov, ktorí riešia najznámejšie kauzy.

Banskobystrickí policajti poukázali na to, že dnešok bol veľkým dňom všetkých polievačov a šibačov. Ako dodali, ide však o sviatok, ktorý nemá veľkú obľubu u nežnejšej časti obyvateľstva. „Tej ale v zmysle tradície prajeme veľa vody. Užite si sviatočné chvíle so svojimi najbližšími, vychutnajte si šalát, šunku a tí čo môžete, nepreháňajte to s alkoholom! A samozrejme pripomíname, aby ste, ak si už dáte “za jeden”, v žiadnom prípade nesadali za volant. Absolútne odsudzujeme všetky formy násilia, preto ak sa rozhodnete niekoho vyšibať, tak jedine symbolicky a tradičným korbáčom,“ napísali na sociálnej sieti.

PRAJEME VÁM PEKNÝ A VESELÝ VEĽKONOČNÝ PONDELOK 🙂 Dnes je veľký deň všetkých polievačov a šibačov, ktorý samozrejme nemá... Posted by Polícia SR - Banskobystrický kraj on Sunday, April 17, 2022

Nitrianski policajti s humorom zverejnili tradičný veľkonočný vtip. Tej sa týka cestnej kontroly. „Pán vodič, môžete vystúpiť z vozidla, prosím!“ vyzýva policajt vodiča, ktorého sa rozhodli skontrolovať. „Ja som na mol, nastúp si ty ku mne do auta,“ odpovedal vodič.

Avšak, šibačom sa nevyhla ani jedna hliadkujúca policajtka. Známa skupina na sociálnej sieti HAKA totiž zverejnila video, kde sa jeden šofér odhodlal vyšibať ženu zákona, ktorá práve merala rýchlosť áut. Tá sa na situácii, rovnako ak jej kolega, smiala.