SaS podala podnet na rozpustenie Nočných vlkov na Slovensku

Motorkársky klub Noční vlci, ktorý pôsobí na Slovensku ako občianske združenie NV Europa, by mali podľa SaS rozpustiť. Šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová podala na Ministerstve vnútra (MV) SR podnet na jeho rozpustenie, ako aj združenia Múzeum historických vozidiel Trnava so sídlom v Dolnej Krupej. Upozornila, že ich aktivity môžu predstavovať vážne bezpečnostné riziko.

"Považujeme za neprípustné, aby na Slovensku existovali oficiálne skupiny a združenia, ktoré obhajujú vojnu na Ukrajine a velebia Vladimira Putina" vyhlásila Zemanová na stredajšej tlačovej konferencii v parlamente. Klub Noční vlci má podľa Zemanovej približne 5000 členov, ktorí sa riadia prísnym vojenským poriadkom, medzi ich činnosť patrí aj šírenie propagandy a sú finančne podporovaní Ruskom. Pripomenula, že skupina motorkárov v roku 2015 podnikla hromadnú jazdu z Moskvy do Berlína a mávala červenými vlajkami s portrétmi Josifa Stalina. Keďže Noční vlci majú problém dostať sa do krajín EÚ, vytvorili podľa poslankyne filiálku na Slovensku.

V tomto kontexte môže podľa Zemanovej dochádzať k páchaniu trestného činu ohrozenia mieru, podľa ktorého hrozí trest odňatia slobody tomu, kto "v úmysle narušiť mier akýmkoľvek spôsobom podnecuje k vojne, vojnu propaguje alebo inak podporuje vojnovú propagandu". Dodala, že činnosť OZ NV Europa a OZ Múzeum historických vozidiel Trnava je v rozpore so zákonom o združovaní občanov. Ministerstvo vnútra by preto podľa nej malo tieto združenia upozorniť a vyzvať ich na upustenie od takejto činnosti. "V prípade, že sa tak nestane, malo by obe občianske združenia rozpustiť," uzavrela.