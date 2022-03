KORONAVÍRUS Vakcíny od spoločnosti Novavax v stredu dorazili na Slovensko

Galéria fotiek (1) Vakcína od firmy Novavax

Zdroj: SITA/AP Photo/Alastair Grant, File

BRATISLAVA - Vakcíny od spoločnosti Novavax v stredu dorazili na Slovensko. Očkovanie novou vakcínou by sa malo spustiť do dvoch dní. Potvrdila to hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.