Hľadáte darček, ktorý nesklame a viete ho kúpiť aj na Štedrý deň? S týmito tipmi máte Vianoce zachránené

Stalo sa to už aj vám? Práve preto je lepšie investovať do nevšedných zážitkov, vzdelávacích kurzov, cestovania. Skrátka do aktivít, ktoré vás napĺňajú a prinesú vám niečo nové do života. Spomeňte si na tento fakt, keď budete vyberať vianočný darček svojej rodine, priateľom alebo kolegom. Myslíte, že sa potešia ďalším ponožkám pod stromčekom, s ktorými nič „nepokazíte“? Možno.

Darujte radšej zážitok a spomienky naňho vydržia navždy

Kúpou vstupeniek do divadla, na festival alebo na športové podujatie viete potešiť väčšinu svojich blízkych. Súčasná situácia nás síce prinútila odopierať si kultúrne zážitky, o to väčšia však bude ich radosť pri predstave účasti na nadchádzajúcej super akcií. Okrem toho je to darček, ktorý kúpite online ešte aj 24. decembra a večer sa môžete tešiť na výkriky radosti po stromčekom.

Súrodenca, ktorý už má úplne všetko by možno potešil koncert legendárnej kapely ako je RED HOT CHILI PEPPERS, ktorí zahrajú na Slovensku v rámci LOVESTREAM FESTIVALu začiatkom júna. Organizátori mysleli aj na fanúšikov českých a slovenských kapiel a piatkový program je venovaný kapelám ako IMT SMILE, Lucie, Kryštof alebo Čechomor. A to je ten typ darčeka, ktorý ostane v pamäti celý život.

Zdroj: predpredaj.sk

A čo tak zažiť naživo najžiadanejšiu, najsťahovanejšiu a najhranejšiu hviezdu súčasnosti DUA LIPA? Komu by ste vstupenkami na túto hviezdu mohli splniť hudobný sen? A nebude musieť chodiť vôbec ďaleko. V júni tiež vystúpi v rámci LOVESTREAM FESTIVALu a bude headlinerom sobotného dňa.

Pre rodičov, ktorí nikdy nič nechcú odporúčame svetoznámy svetový formát Lord of the Dance. Svoj úplne nový program, ktorý vznikol pri príležitosti ich 25. výročia uvedú 25. februára v Bratislave.

Ďalším plusom tohto typu darčeka je, že si ho môžete vychutnať spolu s obdarovaným. Poteší ho, keď mu darujete okrem svojej pozornosti aj váš čas a budete mať možnosť stráviť s ním spoločné chvíle. Zoberte napríklad svojich starých rodičov do divadla. Určite nechcú len sedieť doma pri televízore a ocenia váš záujem. Môžete im darovať napríklad darčekový poukaz, s ktorým si budú môcť počas budúceho roka vybrať z aktuálnych divadelných predstavení v najbližšom meste.

A čo darovať kamošom, športovcom? Registrujte ich na 17. ročník ČSOB Bratislava marathon. Pre niektorých je to výzva, ale taká, ktorá sa neodmieta.

Pre bojovníkov viac srdcom ako telom odporúčame Fight night challenge, ktorý si môžu pozrieť online alebo naživo v Brne. 27. decembra 2021 bude patriť súbojom nielen profesionálnych zápasníkov, ale aj známych osobností zo sveta hudby či spoločenského života.

Ak si nie ste úplne istý, aká akcia je pre vášho blízkeho najlepšia, riešenie je jednoduché. Kúpte mu darčekový poukaz na podujatie podľa vlastného výberu, ktorý platí počas celého roka 2022 a môže si vybrať z množstva aktuálnych akcií. Darčekový poukaz, ktorým spravíte radosť svojim blízkym, ale aj kultúre, ktorú týmto nákupom podporíte, nájdete na stránke Predpredaj.sk. Krásne sviatky plné skvelých zážitkov!

- reklamná správa -