Kritika smerom k novému COVIDAUTOMATU: Tento jeden parameter by bolo dobré zmeniť!

BRATISLAVA – Prihliadať sa nebude už iba na výskyt koronavírusu. O farbe okresu bude po novom výrazne rozhodovať miera zaočkovanosti ľudí nad 50 rokov. V praxi to znamená, že aj okresy, kde výskyt ochorenia narastie, sa môžu vyhnúť zostupu do horšej fázy, zaočkovaných však v tejto vekovej kategórii budú musieť mať viac ako 65 percent ľudí. Nie každý však s touto hranicou súhlasí.

Spomínané kritérium dnes na Slovensku spĺňajú iba okresy Bratislava, Pezinok, Senec a Dunajská Streda. Analytici z projektu Dáta bez pátosu však upozorňujú, že existuje aj skupina okresov, ktoré síce kritérium nespĺňajú, no majú na to šancu. "Sú to okresy, ktoré majú prvou dávkou zaočkovaných aspoň 60 percent obyvateľstva nad 50 rokov. Je predpoklad, že sa dajú zaočkovať aj druhou dávkou - čo by sa malo stať do maximálne 30 dní," uviedli.

Narásť v zaočkovanosti ľudí nad 50 rokov na to, aby prekročili 65-percentnú hranicu, musia o 1 až 5 percentuálnych bodov. Podľa analytikov to dosiahnuteľné je, nie však v horizonte 2-4 týždňov. "Celé Slovensko narástlo o 5 percentuálnych bodov za posledných 40 dní. Ale nárast bol hlavne v kategóriach mladších a veľmi mladých obyvateľov," pripomenuli.

Pripomínajú tiež, že ľudia, ktorí budú tvoriť dodatočné potrebné percentá na prekonanie méty 65 percent, musia najprv dostať prvú dávku. "A následne o 30 dní dostanú druhú dávku. A to sa neudeje skôr ako za 4 týždne a pravdepodobne skôr za 5 až 8, prípadne viac týždňov," dodali.

Métu 65 percent zaočkovaných v kategórii nad 50 rokov tak môže dosiahnuť len Galanta, Trnava, Komárno, Šaľa a Prešov a aj to až v horizonte 5-8 týždňov. Určitú šancu majú podľa nich aj Sabinov, Žilina, Trenčín, skalica, Myjava, Dolný Kubín, Piešťany, Nitra a Banská Bystrica. "Sú medzi nimi všetky krajské mestá okrem Košíc. Košice majú dnes 59 percent s prvou dávkou a už sú v žltej farbe," poukázali.

Problém má vyriešiť posun hranice

V súvislosti s nastavením tejto hranice preto hovoria o probléme. "Tvorcovia nastavili vekovú hranicu a potrebné percento. Ale táto kombinácia má okres a jeho obyvateľov motivovať ku SKORÉMU zaočkovaniu," uviedli. To sa však podľa nich neudialo. "Motivácia je len u niektorých okresov a aj to väčšinou slabá, lebo prírastok očkovaných je nízky, zvlášť v kategórii nad 50 rokov," poukázali.

Okresy sa tak veľmi rýchlo môžu dostať do červenej fázy na základe počtu infikovaných, čo so sebou prinesie aj značné obmedzenia s vplyvom na život občanov. Dáta bez pátosu preto navrhujú posunúť hranicu potrebnej zaočkovanosti zo 65 percent na 60. "Padlo by tam 11 okresov a 4 krajské mestá: Okrem Bratislavy aj Trnava, Žilina, Trenčín. Ďaleko vyššia časť obyvateľstva by pochopila, že očkovanie ich ZACHRÁNILO od posunutia do oranžovej farby a pochopili by to hneď," vypočítali.

Zdroj: Facebook/Dáta bez pátosu

Približne 20 ďalších okresov, vrátane všetkých ostatných krajských miest - Prešov, Nitra, Banská Bystrica, Košice - by tak mali šancu sa na 60 percent dostať v priebehu 4-6 týždňov. Takéto niečo je podľa nich dôležité z pohľadu motivácie dostať sa na vyššiu mieru. "Lebo nie je dôležité byť na 60 percentách, ale mať motiváciu dostať sa aj na ďalšiu métu a tou by malo byť 75 percent, čo umožní druhú záchrannú brzdu (žolík). Táto hranica by mala byť dosť vysoko na to, aby bola skutočne "ochrannou" pred deltou a preto nie +10 percent ku 60 percentám, ale ROVNÝCH 75 percent," myslia si.

Dnes by sa ku 7 percentám blížila Bratislava, ktorá má 73 percent zaočkovaných s prvou dávkou. "Mohla by sa tam dostať pred koncom augusta. A bude to potrebovať. Napriek COVIDOAUTOMATOVEJ predpokladanej červenej farbe v septembri by použila 2 žolíky a zostala by o 2 pásma nižšie v zelenej. To je MEGA motivácia tak pre Bratislavu, ako aj pre ostatné okresy," upozornili.

Nové pravidlá

Vláda predstavila nový Covidautomat, ktorý rozdeľuje, podobne ako ten predošlý, Slovensko do viacerých farebných okresov. Aktuálne väčšina spadá do zelenej vlny. S nástupom tretej vlny, ktorý sa predpokladá na jeseň, by sa však farby mohli rýchlo meniť. Epidemiológovia pri tom budú brať do úvahy tri faktory. Prvým je počet prípadov ochorení na covid za uplynulých sedem dní v prepočte na stotisíc obyvateľov. Druhým práve spomínaná novinka a to stav zaočkovanosti v danom okrese.