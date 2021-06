Ministerka Remišová chce zatočiť s demografickou krízou! Pomôže jej riešenie?

BRATISLAVA - Migrantov nechceme, ale pomaly vymierame. So svojou výzvou na riešenie demografickej krízy prišla aj Veronika Remišová. Pomôže to?

Ministerka Remišová predstavuje výzvu, ktorá platí predovšetkým pre škôlky. Chce vďaka nej zaručiť miesto v škôlke pre každé dieťa, ktoré chce rodič umiestniť.

Zároveň sa nevyhla ani komentára na margo jej konfliktu s Máriou Kolíkovou. Ako to vidí? Druhá strana podľa nej len vynáša informácie do médií. "Vnútrostrannícke záležitosti patria do vnútra strany," tvrdí s tým, že netreba obťažovať občanov.

Remišová tvrdí, že sa sústredí na prácu. "To by som odporúčala aj ďalším," odkázala svojim nespokojným spolustranníkom.